מיכאל שמש בהלם: "לזה לא הייתי מוכן"

הקריאה הפומבית של יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, ליו"ר כחול לבן בני גנץ לפרוש מהמרוץ לכנסת ה-26, מעוררת הדים במערכת הפוליטית ומקבלת מענה ציני מצד הפרשנים.

הכתב והפרשן הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, הגיב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו לדבריו של הנדל ועקץ את הציפייה שלו שגנץ יפנה את הבמה: "לזה עוד לא הייתי מוכן: אחרי שעבר פעם אחת את אחוז החסימה בסקר – יועז הנדל קורא לגנץ לפרוש: 'זה פוגע במאמץ לייצר חלופה לממשלה ציונית'".

הפנייה של הנדל לגנץ מגיעה בישורת האחרונה של סגירת הרשימות לכנסת ה-26, ברקע סקרים אחרונים המציגים תמונה מורכבת עבור שתי המפלגות. מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ נחלשה בסקרים האחרונים ודשדשה סביב אחוז אחד בלבד, בעוד הנדל הציג סקר נקודתי שבו רשימתו המאוחדת – הכוללת את פרופ' ירון זליכה וד"ר עינת וילף – מגרדת את רף ה-4 מנדטים.