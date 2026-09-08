מביך: הבקשה של יועז הנדל מבני גנץ

ברקע הישורת האחרונה של מערכת הבחירות לכנסת ה-26, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, יוצא בקריאה פומבית ליו"ר כחול לבן, בני גנץ, לפרוש מהמרוץ הפוליטי כדי לא לבזבז קולות לגוש, וזאת אחרי סקר אחד בו הוא מצליח לעבור את אחוז החסימה.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות הציג הנדל סקרים המנבאים לרשימתו המאוחדת – הכוללת את פרופ' ירון זליכה וד"ר עינת וילף – מעבר של אחוז החסימה ועמידה על 4 מנדטים, לעומת גנץ שנע בסקרים סביב אחוז אחד בלבד.

"אני קורא לבני גנץ לעשות את המעשה הנכון ולפרוש", כתב הנדל. "זה פוגע במאמץ לייצר חלופה שתביא לממשלה ציונית. בני גנץ אדם ראוי עם המון זכויות במדינה, גם אם יש פערים אידאולוגיים. איש לא ייקח ממנו את ההקרבה לאורך השנים, ואני משוכנע שיחזור במהרה למרחב הציבורי, אך עכשיו זה הזמן להכיר במציאות ולהיות אמיץ".

הנדל הדגיש את החשיבות שבמניעת אובדן קולות והוסיף: "אין טעם להחזיק מנדט שיכול להגיע למפלגת המילואימניקים – הכלכלית, המפלגה היחידה שעוברת את אחוז החסימה. תן לנו לקחת את המשימה הזאת בשקט, לגדול כדי להבטיח ממשלה ציונית יציבה למען המדינה והעם ששנינו כל כך אוהבים".