"מהלך מעוות מוסרית": סער הגיב לבריטניה בסדרת צעדי נגד

שר החוץ גדעון סער ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

שר החוץ גדעון סער הגיב כעת (שלישי) להחלטת בריטניה ו-11 מדינות נוספות להטיל סנקציות ואיסור סחר על מוצרים מיהודה ושומרון, כשחשף סדרה של צעדים נגד בריטניה שהוטלו כתגובה.

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"החלטתי היום על שורה של צעדי נגד ישראלים בצורה לשורת סנקציות חדשות עליהם הודיעה ממשלת הלייבור. ההאשמות נגד ישראל שהושמעו היום בפרלמנט הבריטי היו שערוריות ושקריות. אין לנו דבר נגד העם הבריטי - אנחנו יודעים שיש לנו ידידים רבים בבריטניה, אך ממשלת הלייבור העוינת לא הותירה לנו שום ברירה". "המהלך הבריטי מעוות מוסרית ומהווה התערבות בוטה בענייניה של מדינה ריבונית ובהתערבות בה. זה מזכיר את הספר הלבן ואמירתו האנטישמית של מפקד הכוחות הבריטי בתקופת המנדט, שביקש 'להעניש את הבריטים בפגיעה בכיסם'". לדבריו, "לעם היהודי יש זכות לחיות בכל רחבי ישראל, לא פחות מאשר הבריטים בבריטניה והצרפתים בצרפת. הצעד של ממשלת הלייבור אבסורדי במיוחד, בעיקר אחרי שהצהרת בלפור של בריטניה הכירה בזכות העם היהודי לחיות בארץ ישראל - כולל יהודה ושומרון. החרם הוא פרקטיקה בזויה, וממשלת הלייבור החליטה לעשות שימוש בפרקטיקה הזו - כשהיא מפלה את ישראל בצעדים שהיא נוקטת".

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"בניגוד להצהרות השווא של ממשלת הלייבור, לא התקבלו החלטות חדשות על E1. גם הטענות על קטיעת רצף טריטוריאלי פלסטיני הופרכו" הבהיר. "החלטת ממשלת הלייבור מהווה גם התערבות ברגל גסה במערכת הבחירות של מדינה ריבונית, וניסיוםן להשפיע מבחוץ בעיצומה של מערכת הבחירות. אך הציבור הישראלי תומך באופן מאסיבי ביהודה ושומרון ומתנגד להקמת מדינה פלסטינית - דבר שהלייבור מנסה לכפות עלינו".

"החד צדדיות הבריטי מתעלמת גם מהטרור הפלסטיני המתמשך, שראינו גם השבוע" הזכיר. "אני אומר לכל מדינה שמנסה לכפות עלינו מהלכים כאלה - אין לכם סיכוי. לא רק שלא תפגעו בנו, אתם תפגעו גם בעצמכם - וגם הפלסטינים ייפגעו באופן ישיר מצעדיכם. יש המון פלסטינים שעובדים בהתיישבות - והסנקציות הללו יפגעו בהם".

"הצעדים של ממשלת הלייבור בבריטניה כבר תרמו תרומה משמעותית לעלייה במתקפות האנטישמיות בבריטניה, כולל מתקפות אלימות נגד היהודים במדינה" תקף. "ממשלת הלייבור מתדלקת את האנטישמיות".

אלו צעדי התגובה נגד בריטניה

"לנוכח כל אלה החלטתי על צעדי תגובה: סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה הבינלאומית לעזה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמאללה ומניעת כניסתם לישראל של נבחרי ציבור בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי ישראלית, אשר שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל" הציג סער.

"בריטניה יזמה והובילה את המהלך הנוכחי, והובילה אותו זמן רב מראש. אך גם נגד מדינות אחרות שיפעלו נגד ישראל ננקוט בצעדי תגובה, לפי שיקול דעתנו" הבהיר בסיכום. "המסר לכל ממשלה שפוגעת בנו הוא ברור: מי שפועל נגד ישראל - ישראל תפעל נגדו והוא יאבד מהשפעתו ומהרלוונטיות שלו באזור. צעדים נגד ישראל לא יישארו ללא תגובה".