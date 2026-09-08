עוגות דבש הן הכוכבות הבלתי מעורערות של שולחן ראש השנה, ולכל משפחה יש את המתכון האהוב עליה. אבל מה קורה כשרוצים משהו קצת שונה, קלילה יותר ועם מראה מושקע במיוחד? המתכון הזה משלב דבש עם קפה חזק ושקדים מוזהבים, ויוצא אוורירי ונימוח בצורה מושלמת.

בניגוד לעוגות דבש מסורתיות שמבוססות על גבינות עשירות, העוגה הזאת קלילה במיוחד ומתאימה גם למי שמחפש אופציה פרווה לשולחן החג. שילוב הקפה והדבש מעניק עומק של טעם, והשקדים המוזהבים מעל מוסיפים פריכות ומראה חגיגי שקשה להתעלם ממנו.

המצרכים הפשוטים

המתכון מיועד לתבנית אינגליש קייק או תבנית עגולה בקוטר 22 ס"מ, ודורש מצרכים בסיסיים שיש בכל בית:

לעוגה:

3 ביצים גדולות

½ כוס (100 גרם) סוכר

½ כוס (160 גרם) דבש

½ כוס (120 מ"ל) שמן קנולה

½ כוס (120 מ"ל) אספרסו ארוך חם או קפה שחור חזק ומסונן

¼ כפית הל טחון או קינמון

1.5 כוסות (210 גרם) קמח לבן

1 שקית (10 גרם) אבקת אפייה

½ כפית סודה לשתייה

לעיטור השקדים:

½ כוס שקדים מולבנים פרוסים

1 כף דבש

כידוע, עוגות דבש קלאסיות הן חלק בלתי נפרד מהמסורת, אבל המתכון הזה מצליח להוסיף טוויסט מעניין עם הקפה והשקדים המוזהבים. התוצאה היא עוגה שנראית מושקעת במיוחד, אבל ההכנה שלה פשוטה להפתיע.

אופן ההכנה הפשוט

חימום תנור: מחממים תנור ל-165 מעלות ומשמנים היטב תבנית אפייה.

ערבוב רטובים: טורפים בקערה גדולה ביצים, סוכר, דבש ושמן עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את הקפה החם בהדרגה תוך כדי ערבוב מהיר, כדי שהביצים לא יתבשלו.

איחוד יבשים: מנפים לתוך הקערה קמח, אבקת אפייה, סודה לשתייה והל או קינמון. טורפים רק עד שהתערובת הופכת אחידה ונוזלית יחסית - חשוב לא לערבב יתר על המידה.

עיטור השקדים: יוצקים את הבלילה לתבנית המשומנת. בקערית קטנה מערבבים את השקדים הפרוסים עם כף דבש, ומפזרים את התערובת באופן שווה מעל הבלילה.

אפייה: אופים כ-35–40 דקות, עד שהשקדים מעל מקבלים צבע זהוב יפה וקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא יבש או עם פירורים מינימליים.

העוגה יוצאת רכה ועסיסית, עם ניחוח מרתק של דבש וקפה שממלא את הבית. השקדים המוזהבים מעל מוסיפים פריכות נעימה ומראה חגיגי במיוחד. אפשר להגיש אותה כמו שהיא, או עם מעט דבש נוסף לצד כוס קפה או תה.

המתכון הזה מתאים במיוחד למי שרוצה להרשים את האורחים בשולחן החג, אבל לא להשקיע שעות במטבח. העוגה נשמרת טוב במשך מספר ימים, והטעם שלה אפילו משתפר עם הזמן - בדיוק מה שצריך לקראת ראש השנה.