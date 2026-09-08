אילה חסון: "אם זה נכון, זה מטורף"

הסערה הפוליטית והמדינית סביב הדיווח לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התרעה מאיחוד האמירויות זמן קצר לפני טבח ה-7 באוקטובר ממשיכה לעורר תגובות. העיתונאית איילה חסון התראיינה היום (שלישי) ברדיו 103FM, ציננה את התלהבות הדיווחים וקראה לבחון את הדברים בעין מקצועית וזהירה.

"חברים, לפני שאנחנו הופכים כותרת לעובדה צריך לבדוק אם זה נכון", הבהירה חסון בפתחי דבריה. "שיחות בין ראש ממשלה וודאי שיחות מדיניות הן מתועדות. הן לא שיחות בינינו".

חסון הסבירה את מנגנון התיעוד של מנהיגי המדינה והדגישה את ההבדל בין אמירות כלליות להתרעה קונקרטית: "אם הוא התריע בפניו שבשבוע לפני זה צריך להיות מטורף, זה צריך להיות מתועד. הוא לא מנהל שיחות פרטיות, בדרך כלל יש גם תיעוד קולי. זה או צל"ש או טר"ש. נניח אם הוא אמר לו 'סינוואר הוא מטונף' – זאת לא אזהרה. אם הוא התריע שבשבוע הבא עומד להיות דבר כזה עם סינוואר זה דבר מטורף, אבל לא יכול להיות שזה לא מתועד".