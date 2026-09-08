סגן ראש ממשלת סלובניה: "השומרון צריך להיות תחת ריבונות"

דגן וסגן ראש ממשלת סלובניה ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

שבועיים לאחר שראש ממשלת סלובניה, יאנז יאנשה, הטיל וטו תקדימי שמנע את החלטת האיחוד האירופי, וביום שבו בריטניה מודיעה על סנקציות נגד יו"ש, קיים ראש מועצת שומרון יוסי דגן פגישה מדינית ארוכה בלובליאנה, בירת סלובניה, עם סגן ראש הממשלה, המכהן גם כשר התחבורה וכשר האנרגיה, יירניה ורטובץ.

במהלך הפגישה דנו השניים בחשיבות האסטרטגית של יהודה ושומרון לביטחונה של מדינת ישראל ולביטחון העולם המערבי כולו. דגן הציג בפני סגן ראש הממשלה מפות שהמחישו את החשיבות האסטרטגית והביטחונית של האזור, והודה לו אישית על העמדה האמיצה שנקטה ממשלת סלובניה בבלימת הניסיון האירופי להטיל סנקציות על ההתיישבות. בסיום הפגישה העניק דגן לורטובץ סיכה הנושאת את סמל השומרון.

דגן נמצא בקשר הדוק עם ראש ממשלת סלובניה, הנחשב כידיד ותיק של השומרון עוד מהתקופה שקדמה לבחירתו לראשות הממשלה. במהלך השנים קיים דגן שורה של פגישות ושיחות עם יאנשה, שבמסגרתן פעל לחיזוק התמיכה בהתיישבות בזירה האירופית והבינלאומית. הפגישה הנוכחית בסלובניה מתקיימת גם על רקע העימות הפומבי בצמרת המדינה, לאחר שנשיאת סלובניה נטשה פירץ מוסר תקפה את מדיניות הממשלה כלפי ישראל, ובין היתר התעמתה עם עמדת ראש הממשלה בנוגע לפגישותיו עם דגן ולתמיכתו ביהודה ושומרון.

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"אני מבקש להודות לממשלת סלובניה, לראש הממשלה יאנז יאנשה ולסגן ראש הממשלה על ההחלטה האמיצה והצודקת להטיל וטו באיחוד האירופי ולבלום את הניסיון להטיל סנקציות על יהודה ושומרון" אמר דגן בפגישה. "יהודה ושומרון היא חומת המגן של מדינת ישראל ובעלת חשיבות אסטרטגית לביטחון העולם המערבי כולו. ישראל היא הפרונטליין, העמדה הקדמית שמגנה על אירופה".

דגן הוסיף והדגיש: "אי אפשר לקבל מצב שבו יהודים נענשים רק משום שהם חיים בלב ארץ ישראל. המהלך של ממשלת סלובניה הוא צעד חשוב נגד החרם והדה לגיטימציה ובעד האמת, הצדק והידידות העמוקה בין העמים".

ורטובץ אמר בתגובה: "תודה רבה לך, מר דגן, על ביקורך בסלובניה. סלובניה וישראל הן מדינות ידידות, ואנו צריכים לשדרג את הרוח הזו תחת הממשלה השמרנית החדשה שלנו. אנו חולקים ערכים משותפים, עלינו להגן על הערכים הללו, ואני בטוח שיחד נשיג זאת. בנוגע למאמציכם בשומרון, אנו מביעים סולידריות רבה עם מדינתכם.

"כמו כן, בהקדם האפשרי, אולי כבר בדצמבר, משלחת של מפלגת NSI וכן נציגות מהמשרד שלנו יבקרו בישראל, ובפרט בשומרון" הוסיף. "תודה רבה לך פעם נוספת על היותך כאן בסלובניה ועל שביקרת אותנו, ואני בטוח שנמשיך ברוח טובה זו. אנו מביעים סולידריות רבה עם השומרון, וברצוננו לומר כי אנו תומכים בכך שהשומרון יהיה תחת ריבונות".