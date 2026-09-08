בן כספית: "איזה עולב, איזו רדידות"

בן כספית ( משה שי / פלאש90 )

מהלכי השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26 ממשיכים לעורר סערה במערכת הפוליטית והתקשורתית. העיתונאי והפרשן הבכיר בן כספית יצא במתקפה חריפה נגד ניהול מהלך השריונים והטיל ספק בשיקול הדעת של נתניהו.

"היו לו חודשים לתכנן את זה. חודשים ארוכים. וכמה הוא נלחם על השיריונים האלה. בסוף זה נראה ככה", תקף כספית. "כלומר, כמו שהמדינה נראית ומנוהלת. זה 'מר ביטחון'. זה אבי תפיסת הביטחון החדשה. זה המדינאי-על מהליגה האחרת. איזה עולב. איזו רדידות".

כספית התייחס באופן ספציפי לשריונים שהתפרסמו ביממה האחרונה, בהם של יזם ההייטק אורן דוברונסקי – שהודיע על ויתור כהונה כחבר כנסת בשל סוגיית האזרחות האמריקאית – ושל חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, אלי גולדשמידט. "אי אפשר היה לוודא שהפטריוט אורן דוברונסקי לא רוצה לוותר על האזרחות האמריקאית שלו מראש? או לבדוק את הארכיון של אלי גולדשמיט?", עקץ כספית.

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את דבריו חתם כספית ברמז לבאות לקראת השלמת הרשימה הסופית: "חכו, עוד לא דיברנו על ברדוגו. עוד ידובר".