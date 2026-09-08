אופס: אז יאיר נתניהו ישוריין בליכוד? 

בתקופה האחרונה, רבים תהו והעלו השערות בנוגע למיהם האנשים אותם ישריין ראש הממשלה נתניהו בליכוד.

ניר חפץ, לשעבר דובר ראש הממשלה נתניהו, התראיין לפני כחודש ברדיו 103fm והעריך שראש הממשלה ישריין את בנו יאיר לרשימת הליכוד לכנסת הבאה.

באזור המקום ה-15 תראו דמות מאוד מאוד 'אטרקטיבית' שגם שמה עונה על השם נתניהו. בוא נראה אם אני צודק, אני מקווה אגב שלא".

אוקו שאל אותו האם הוא חושב שנתניהו ישריין את בנו, וחפץ השיב: "אני חושב שכן. זה תלוי אם שרה רוצה או לא. אני לא בקשר איתה הרבה שנים, אבל אני מעריך שכן. יכול להיות שאני גם טועה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה".

בנוסף, לפני מספר שבועות, הפרשן והמגיש הסרוג של ערוץ 12, יאיר שרקי, התייחס בטורו השבועי ב"ידיעות אחרונות" לסוגיית השריונים בליכוד וחשף כי "שמועה עקשנית בליכוד מדברת אפילו על האפשרות שגם יאיר נתניהו יהיה במשוריינים". שרקי הסביר כי לפי השמועה "הג'וניור יקבל כיסא בכנסת וסיעת נאמנים משלו לתרחיש שבו נתניהו האב, לפני או אחרי הבחירות, יחליט לרדת מהבמה בעסקת טיעון".