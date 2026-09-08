לא באים בידיים ריקות: 7 מתנות מושלמות למארחים בחג

מתנות לחג ( צילום: AI )

ראש השנה מתקרב, ואיתו חוזרת ההתלבטות הקבועה: מה מביאים למארחים? מצד אחד לא נעים להגיע בידיים ריקות, ומצד שני אף אחד לא רוצה להביא עוד כלי שיישאר בארון. הנה כמה רעיונות למתנות חגיגיות, שימושיות ובעיקר כאלה שקשה לפספס איתן.

1. מארז של דבש ושמן זית מתנה שמתאימה בדיוק לראש השנה וגם לא תישאר על המדף. אפשר לבחור דבש איכותי, בקבוק שמן זית קטן ולצרף ברכה אישית לשנה החדשה. 2. עציץ קטן לבית במקום עוד זר שינבול אחרי כמה ימים, אפשר להביא עציץ תבלין, צמח ירוק או אפילו עציץ קטן עם פרחים. זו מתנה נעימה שממשיכה לקשט את הבית גם הרבה אחרי החג.

עציץ ( צילום: AI )

3. כלי הגשה יפה

קערה, קרש עץ או מגש קטן הם תמיד רעיון טוב, במיוחד בתקופת החגים. כדאי לבחור כלי בעיצוב נקי ולא גדול מדי, כדי שלא יהפוך לעוד משהו שצריך למצוא לו מקום בארון.

4. קנקן חליטה או פרנץ' פרס

קנקן יפה להכנת תה או פרנץ' פרס לקפה הם מתנה שימושית ומפנקת, במיוחד אחרי כל הבישולים והאירוח. אפשר להוסיף מארז קטן של חליטות או קפה איכותי - ולסגור מתנה מושקעת בלי להסתבך.

קנקנן ( צילום: AI )

5. עוגה או משהו מתוק

עוגת דבש, עוגיות ביתיות או קינוח יפה יכולים לשמח כל שולחן חג. עם זאת, כדאי לבדוק מראש אם המארחים באמת צריכים עוד קינוח, ואם יש רגישויות או העדפות שכדאי להכיר.

6. נר או מפיץ ריח

זו אולי מתנה קלאסית, אבל היא עדיין עובדת. אם אתם לא מכירים היטב את הטעם של המארחים, לכו על ניחוח עדין ונקי ולא על ריח חזק מדי.

7. שובר מתנה

כשבאמת לא יודעים מה לבחור, שובר לבית קפה, למסעדה או לחנות אהובה יכול לפתור את הבעיה. הוא אולי פחות אישי, אבל עם ברכה מושקעת הוא הופך למתנה שימושית ומשמחת.