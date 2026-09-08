באופן מפתיע: לפיד תוקף את בריטניה, ומתעלם מנתניהו 

לפיד ( (יונתן סינדל, פלאש 90) )

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התייחס היום (שלישי) להחלטת בריטניה להטיל סנקציות על מדינת ישראל ומסר: "החלטת ממשלת בריטניה להטיל חרמות וסנקציות על ישראל היא טעות חמורה. זו מדיניות שגויה ומסוכנת, בעיתוי שגוי ומסיבות שגויות.

ההחלטה שהתקבלה היום תחזק את הקולות הקיצוניים בישראל רגע לפני הבחירות לכנסת והיא זריקת עידוד לחמאס ולארגוני הטרור. ברור לכולם שמדובר בהחלטה שמונעת משיקולים של פוליטיקה פנימית בבריטניה, שבה מתקפה צינית על ישראל משמשת כדי לרצות מצביעים מאוכזבים".

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באופן מפתיע, לפיד לא הזכיר את ראש הממשלה נתניהו או את הממשלה בכלל, באופן שהיה צפוי כי הוא יאישם את נתניהו בכך שהמדיניות שלו, הובילה לכך.