בצל מקורמל, חמוציות ושקדים: האורז שמשדרג את ראש השנה

מחפשים תוספת מרשימה לשולחן החג בלי להסתבך? האורז החגיגי הזה משלב בצל מקורמל, חמוציות מתקתקות ושקדים פריכים- ומתאים בדיוק לצד עוף, בשר או דגים.
אורז חגיגי עם שקדים, חמוציות ובצל מקורמל
מצרכים
- 2 כוסות אורז בסמטי
- 3 כוסות מים רותחים
- 2 בצלים גדולים, פרוסים דק
- חצי כוס חמוציות מיובשות
- חצי כוס שקדים פרוסים
- 3 כפות שמן זית
- כף דבש
- חצי כפית קינמון
- כפית מלח
- מעט פלפל שחור
- חופן פטרוזיליה קצוצה
אופן ההכנה
- מחממים כף שמן בסיר, מוסיפים את האורז ומטגנים במשך כשתי דקות.
- מוסיפים את המים הרותחים והמלח ומביאים לרתיחה. מכסים, מנמיכים את האש ומבשלים כ-15 דקות. מכבים ומשאירים את הסיר מכוסה 10 דקות נוספות.
- בינתיים מחממים במחבת שתי כפות שמן ומטגנים את הבצל על אש בינונית עד שהוא רך וזהוב.
- מוסיפים לבצל את הדבש, הקינמון והחמוציות ומערבבים במשך שתיים-שלוש דקות.
- קולים את השקדים במחבת יבשה עד להזהבה קלה.
- מאווררים את האורז בעזרת מזלג ומערבבים בעדינות עם הבצל, החמוציות ורוב השקדים.
- מעבירים לצלחת הגשה ומפזרים מעל את יתרת השקדים והפטרוזיליה.