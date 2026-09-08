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בצל מקורמל, חמוציות ושקדים: האורז שמשדרג את ראש השנה

אורז חגיגי עם בצל מקורמל, חמוציות ושקדים קלויים: תוספת צבעונית, מתקתקה וקלה להכנה שתשתלב נהדר בשולחן ראש השנה לצד עוף, בשר או דגים

15:52
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אורז (צילום: AI)

מחפשים תוספת מרשימה לשולחן החג בלי להסתבך? האורז החגיגי הזה משלב בצל מקורמל, חמוציות מתקתקות ושקדים פריכים- ומתאים בדיוק לצד עוף, בשר או דגים.

אורז חגיגי עם שקדים, חמוציות ובצל מקורמל

מצרכים

  • 2 כוסות אורז בסמטי
  • 3 כוסות מים רותחים
  • 2 בצלים גדולים, פרוסים דק
  • חצי כוס חמוציות מיובשות
  • חצי כוס שקדים פרוסים
  • 3 כפות שמן זית
  • כף דבש
  • חצי כפית קינמון
  • כפית מלח
  • מעט פלפל שחור
  • חופן פטרוזיליה קצוצה

אופן ההכנה

  1. מחממים כף שמן בסיר, מוסיפים את האורז ומטגנים במשך כשתי דקות.
  2. מוסיפים את המים הרותחים והמלח ומביאים לרתיחה. מכסים, מנמיכים את האש ומבשלים כ-15 דקות. מכבים ומשאירים את הסיר מכוסה 10 דקות נוספות.
  3. בינתיים מחממים במחבת שתי כפות שמן ומטגנים את הבצל על אש בינונית עד שהוא רך וזהוב.
  4. מוסיפים לבצל את הדבש, הקינמון והחמוציות ומערבבים במשך שתיים-שלוש דקות.
  5. קולים את השקדים במחבת יבשה עד להזהבה קלה.
  6. מאווררים את האורז בעזרת מזלג ומערבבים בעדינות עם הבצל, החמוציות ורוב השקדים.
  7. מעבירים לצלחת הגשה ומפזרים מעל את יתרת השקדים והפטרוזיליה.

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