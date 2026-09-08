אחרי שעוררה סערה ברשתות: הכוכבת הבינלאומית חוזרת לישראל

הכוכבת הבינלאומית אזיליה בנקס מציגה נאמנות חסרת פשרות לקהל המקומי וחוזרת לישראל בפעם השלישית: בנקס תעלה שוב על הבמה ב-8 באוקטובר למופע מיוחד באמפי תל אביב. הגעתה בולטת במיוחד על רקע התקופה הנוכחית, שבה מרבית האמנים הבינלאומיים נמנעים מלהגיע לארץ.

בימים אלו בנקס כבר שוהה בישראל, ולא רק עבור החזרות – היא עובדת בצמוד עם המפיק הישראלי ינון יהל על אלבומה החדש, מה שמחזק עוד יותר את הקשר ההדוק שלה לתעשיית המוזיקה המקומית.

בנקס נחשבת לאחת הדמויות המשפיעות והבולטות בעשור האחרון בעולם הפופ וההיפ-הופ. היא חתומה על שורת להיטי ענק שצברו מאות מיליוני השמעות ברחבי העולם, ובהם "212", "Anna Wintour", "Liquorice" ו-"The Big Big Beat". עם סגנון חד, עוצמה בימתית וקהילת מעריצים הדוקה, המופע באמפי תל אביב צפוי להביא שילוב של אנרגיה בינלאומית ותשוקה גדולה לקהל הישראלי.