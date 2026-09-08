תגובה ראשונה בישראל לסנקציות של בריטניה

תגובה ראשונה בישראל: בתנועת רגבים הגיבו כעת (שלישי) להטלת הסנקציות הכלכליות של בריטניה, כשאמרו כי "במקום להתמודד עם הקריסה הפנימית והכאוס ברחובותיה, בריטניה מנסה בחוצפתה להתערב בריבונות הישראלית. התבלבלתם, ימי הספר הלבן תמו מזמן".

"ההצהרה של ממשלת בריטניה אינה רק הפרה בוטה של הריבונות הישראלית, אלא ממשיכה מדיניות אנטישמית עוינת בת כמאה שנים" נמסר. "בריטניה, שסגרה את שערי הארץ בפני פליטי מלחמה בספטמבר 1939 ושלחה יהודים למותם, ממשיכה בקו ישיר בספטמבר 2026 בניסיון נואל להקים מדינת טרור פלסטינית שתהווה סכנה קיומית ממשית על חייהם של יהודים בארצם".

"קיימות פעולות בלתי חוקיות ביהודה ושומרון, אך הן של ממשלת בריטניה עצמה, שמממנת הקמת מבנים בלתי חוקיים בניגוד להסכמים בינלאומיים ומאות המיליונים שמשקיעה בריטניה ברשות הטרור הפלסטינית המושחתת מנותבים לחינוך והסתה לרצח וטרור" הוסיפו. "על ממשלת ישראל לעצור באופן מיידי כל התערבות זרה ודורסנית בשטחי המולדת".