בעקבות המהלך של נתניהו: רדיו 'גלי ישראל' בהודעה חריגה 

רדיו אילוסטרציה ( (צילום: Stock-Asso / שאטרסטוק) )

רדיו 'גלי ישראל', איחל כעת (שלישי) בהצלחה למגיש יעקב ברדוגו, ששוריין במפלגת 'הליכוד'.

בהודעה מטעם הרדיו נמסר: "דרושים מגישים לגלי ישראל… ברכות למגישי גלי ישראל - יעקב ברדוגו, ארז תדמור ואיציק בונצל, שהצטרפו לרשימת הליכוד לכנסת הבאה. גאים במגישים שלנו, שמובילים סדר יום, משפיעים על השיח הציבורי ומביאים מדי יום רדיו חד, מקצועי וישראלי. מאחלים לכם הצלחה גדולה בהמשך הדרך! משפחת גלי ישראל".

עוד באותו נושא העיתונאית הימנית זועמת על נתניהו: אתה לא יכול לעשות את זה! חדשות סרוגים

מוקדם יותר היום נמסר כי ראש הממשלה נתניהו בחר לשריין את איש התקשורת יעקב ברדוגו במקום ה-11 ברשימה.

בהודעת הליכוד נאמר: "ברדוגו, בן ליהונתן וכוכבה שנולדו במרוקו, הוא עורך דין, איש תקשורת ופרשן פוליטי-מדיני, המגיש כיום תוכניות בערוץ 14 וברדיו ״גלי ישראל״. בעבר שימש כפרשן ומגיש בגלי צה״ל וכבעל טור ב״ישראל היום״. קודם לכניסתו לעולם התקשורת כמנכ״ל מפעל הפיס וכמנכ״ל מרכז השלטון המקומי בישראל.