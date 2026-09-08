במקביל לבריטניה: 11 מדינות נוספות מכריזות על סנקציות נגד ישראל 

במקביל להודעה של בריטניה על הטלת סנקציות, משרדי החוץ של 11 מדינות נוספות הודיעו כעת (שלישי) על סנקציות נגד ישראל, שיכללו סחר במוצרים מיהודה ושומרון. המדינות שהצטרפו למהלך כוללות את צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושבדיה.

"פעולותיה של ממשלת ישראל בגדה המערבית פוגעות באפשרות למימוש פתרון שתי המדינות. המצב מידרדר במהירות על רקע רמות חסרות תקדים של אלימות מצד מתנחלים והרחבת ההתנחלויות, לרבות ההחלטה הבלתי מקובלת לפרסם מכרזים עבור פרויקט ההתנחלות E1" נאמר בהודעה המשותפת. "ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם, נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת קנדה מארק קרני הסכימו על הצורך לנקוט צעדים כדי למנוע נזק נוסף".

"היום, אנחנו מאשרים את כוונתנו להטיל מגבלות לאומיות, או לתמוך במגבלות אירופיות על סחר במוצרים עם התנחלויות שאינן חוקיות על פי המשפט הבינלאומי, או לבחון באופן פעיל צעדים אלה ונוספים, בהתאם להליכים הלאומיים שלהן" נטען. "בהקשר זה, בריטניה, צרפת וקנדה מברכות על הפעולה החשובה שכבר ננקטה בידי אירלנד, ספרד, הולנד, נורווגיה ובלגיה, ויקדמו צעדים לאומיים לאיסור סחר במוצרים שמקורם בהתנחלויות".

"יחד, אנו נחושים: יש להגן על פתרון שתי המדינות, ואנו נפעל למען השגת שלום צודק ובר־קיימא, המבוסס על העקרונות המעוגנים בהצהרת ניו יורק שאומצה לפני שנה. אנו מתנגדים בתוקף לצעדים שמשמעותם סיפוח אדמות פלסטיניות ועקירה בכפייה של האוכלוסייה הפלסטינית" הוסיפו והצהירו. "על ממשלת ישראל לעצור באופן מיידי את הרחבת ההתנחלויות ואת הרחבת הסמכויות המינהליות בגדה, להבטיח מתן דין וחשבון על אלימות מתנחלים, ולחקור טענות נגד כוחות הביטחון הישראליים".

בסיכום נטען כי "אנו מכירים באינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים של ישראל וחוזרים שוב על הגינויים שלנו למתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, הטבח האנטישמי החמור ביותר מאז השואה. אנו ברורים בנחישותנו להתמודד עם אנטישמיות בכל מקום שבו היא מתרחשת. עם זאת, אנו מחויבים באופן חד-משמעי לפתרון שתי המדינות, בהתאם להחלטות הרלוונטיות של מועצת הביטחון של האו"ם, שיאפשר לישראל ולמדינה פלסטינית ריבונית, דמוקרטית ובת-קיימא לחיות זו לצד זו בשלום, בביטחון ובהכרה הדדית, בתוך גבולות בטוחים ומוכרים בינלאומית".