העיתונאית הימנית זועמת על נתניהו: אתה לא יכול לעשות את זה!

בסוף ספטמבר 2023, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו אזהרה מפורשת לגבי הכוונה של סינוואר לפגוע בישראל, כך נחשף הבוקר (שלישי) בעיתון "הארץ".

לפי הדיווח, בן זאיד הזהיר את ראש הממשלה כי סינוואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל - אך נתניהו לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון.

בדיווח עוד נכתב כי "בן זאיד דחק בנתניהו להיכנס ברצינות לתמונה. אלא שלהפתעתו, ראש הממשלה הגיב בשלווה יחסית לשמע המידע".

הפרשנית הפוליטית ב'ישראל היום', שירית אביטן כהן תקפה את נתניהו ואמרה: "המידע שהיה כאן ערב השבעה באוקטובר

‏כולל דיון מע הביטחון בראשות נתניהו שלא הוביל להעלאת כוננות בגבול אלא רק למאמצי הסדרה - לא יכול להסתפק בתגובת נתניהו "זה שקר". פשוט לא.

‏איך לא הורית על הגברת הכוחות סביב הרצועה כשיש דיון מערכת הביטחון ואחריו עוד שיחת טלפון ממוקדת? זו קונספצית עזה על סטרואידים. וזה ממש לא רק רונן בר".