המפיקים בבעיה: נתניהו רוקן את אולפני ערוץ 14

אולפן ערוץ 14 ( (צילום: ערוץ 14) )

אם לצופי ערוץ 14 נדמה שבקרוב יהיה קצת יותר קשה להרכיב פאנל, יכול להיות שיש לכך סיבה. רשימת הליכוד לכנסת ה-26 שנחשפת היום (שלישי) כוללת שורה של דמויות המזוהות עם שידורי הערוץ, שחלקן עוזבות את האולפן ועוברות היישר אל הזירה הפוליטית.

השם הבולט ביותר הוא יעקב ברדוגו, מהדמויות המזוהות ביותר עם ערוץ 14 בשנים האחרונות, ששוריין במקום ה־11 ברשימת הליכוד. ברדוגו, ששימש בערוץ כפרשן וכמגיש, מקבל מנתניהו מקום גבוה במיוחד ברשימה ועובר מהעיסוק היומיומי בפוליטיקה על המסך לעיסוק בה מתוך הכנסת. אבל הוא ממש לא היחיד.

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גם אלי גולדשמידט, איש התקשורת והפאנליסט בערוץ 14, נמצא ברשימה ושוריין במקום ה־26. גולדשמידט כבר הודיע לפני מספר חודשים על חזרתו לחיים הפוליטיים, יותר מ־25 שנה לאחר שכיהן כחבר כנסת. אז הוא הודיע יחד עם תא"ל במיל' דני ון בירן, על הקמת מפלגת "ישראל מתפכחת". כעת הוא מוצא את דרכו דווקא לרשימת הליכוד.

אל הרשימה מצטרף גם איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל ז"ל, שמוכר לצופי הערוץ כחבר פאנל. בונצל קיבל מנתניהו את המקום ה־29 ברשימה.

גם תא"ל במיל' אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים ופאנליסט "הפטריוטים" לשעבר, מצטרף לליכוד במסגרת השריונים של נתניהו.

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אליהם מצטרף עו"ד דוד פטר, משפטן וחבר פאנל בערוץ 14, ששוריין גם הוא ברשימת הליכוד. בכך הופך פטר לדמות נוספת שעוברת מכיסא הפרשן באולפן אל תוך המערכת הפוליטית שעליה התבקש לפרשן.

ריבוי המעברים הללו צפוי להציב את ערוץ 14 בפני שאלה לא פשוטה גם ביום שאחרי הבחירות. הערוץ מבקש להיתפס ככלי תקשורת שמסקר את המערכת הפוליטית, אך כאשר מגיש מרכזי ושורה של חברי פאנל מוצאים את עצמם ברשימת הליכוד, למבקריו יהיה קל יותר לטעון שהגבול בין המסך לבין המפלגה נעשה מטושטש.