אלי גורנשטיין: "רואה תקווה רק אם יהיה שינוי ב-27 באוקטובר"

אלי גורנשטיין ( שי הנסלב )

הזמר והמדובב המוערך אלי גורנשטיין לא מפסיק לחרוש את התלם. בריאיון מיוחד לרגל צאת שירו החדש "שדה בעמק", הוא מחבר בין היצירה האמנותית, הקול שנחרת בזיכרון של דורות שלמים, והדאגה העמוקה לעתיד המדינה.

חריש עמוק באדמת המציאות השיר החדש של גורנשטיין, אותו כתב יעקב שרייבמן והלחין נדב ויקינסקי, עוסק באיכר הנאבק באדמה עיקשת, אך עבורו מדובר בהרבה מעבר לטקסט מוזיקלי. "השיר מספר על התלאות של איכר שמנסה לחרוש את האדמה הקשה של עמק יזרעאל ומקווה לגשמי ברכה", הוא מסביר. "לזה מתחברת הגישה הציונית – את האדמה אתה לא כובש בחרב, אלא ברגע שאתה חורש אותה. ברקע המלחמה, החטופים והכאב הלאומי, המדינה מחכה לגשמי הברכה והתקווה הזאת". בעיניו, העבודה האמנותית והמשחק מקבילים באופן ישיר לעמל החקלאי: "להיות שחקן זו עבודה קשה עם נפילות ותבוסות, אבל המחרשה של האיכר היא מחרשת החיים. אנחנו חורשים ועוברים דברים כדי שתהיה תנובה לעמלנו". גורנשטיין מוסיף גם כי: "כמו העונות המתחלפות והעבודה בשדה, שחקן או זמר ברגע שהוא מפסיק הוא נובל. הדרך לא מסתיימת, ורגעי העצב הם לצד רגעי האושר".

גורנשטיין, שמציג רזומה עשיר שנע מדמויות מופת תיאטרליות ועד לדמויות הנבלים האייקוניות של דיסני (סקאר מ"מלך האריות" וג'פאר מ"אלאדין"), רואה בקולו את הנכס הגדול ביותר שלו. "המראה שלנו משתנה במשך השנים, אבל הקול הוא תעודת הזהות שלך", הוא אומר. "אנשים גדלו עליי כילדים, והיום הם מביאים את הילדים שלהם. זה כבר דור שני ושלישי שמכירים את הקול שלי – כבוד שהרווחתי לאורך השנים".

צומת דרכים לאומית: "תקווה רק אם יהיה שינוי ב-27 באוקטובר"

לצד העשייה האמנותית והטיולים והעבודה בחו"ל, מחשבותיו של גורנשטיין נותרות קשורות בעוצמה למתרחש בישראל ולמצב הפוליטי והחברתי. "עברנו כמה שנים מאוד קשות, במיוחד השנה האחרונה עם החטופים והמלחמה. המדינה כואבת, נורא כואבת, והיא מחכה לגשמי הברכה כמו בשיר, שתבוא איזה תקווה", הוא אומר בכאב ומביט אל יום הבחירות הקרוב: "אני רואה תקווה רק אם יהיה שינוי ב-27 באוקטובר. אם לא – אני לא אופטימי. אבל חייבים לראות תקווה, כי אם לא נסתכל על החצי כוס המלאה נתרסק".

גורנשטיין מסכם באזהרה מורכבת אך עמוסת ציפייה: "אנחנו עומדים בצומת מאוד קריטית לעתיד המדינה, ואני מאוד מקווה שהמדינה תחלים, שיהיה תיקון. כרגע אנחנו על סף תהום – אם נלך צעד קדימה אנחנו נתרסק, ואם נלך צעד אחורה אולי נוכל להתחיל לתקן ולהציל את עצמנו. ככה אני מרגיש, ואני מקווה בכל זאת שיהיה בסדר".