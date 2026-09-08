ראשי האופוזיציה: מגיע לנו לדעת מה קרה לפני הטבח

ארבעת ראשי מפלגות גוש השמאל מודיעים היום כי בממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח ה-7.10.

בהודעה משותפת לאיזנקוט ממפלגת ישראל, בנט ממפלגת ביחד, ליברמן מישראל ביתנו וגולן מהדמוקרטים, הם כותבים בין השאר, ביחס לפרסום הבוקר בהארץ לפיו ראש ממשלת איחוד האמירויות הזהיר את נתניהו ממהלך של סינוואר:

"לציבור בישראל מגיע לדעת מה קרה לפני, במהלך ולאחר טבח השבעה באוקטובר. ועדת חקירה ממלכתית תקום מיידית בממשלה הבאה. זוהי חובת ההנהגה לאזרחיה. נתניהו, די לשקרים; הציבור הישראלי זכאי לדעת: מה ידעת, ומתי ידעת?"

"החשיפה המטלטלת הבוקר מחייבת חקירה מידית ומעמיקה. היא מצטרפת לשורת החשיפות אודות כשלי נתניהו וחוסר תפקודו והיא מחדדת פעם נוספת מדוע נתניהו נמצא בקרב חייו - סיכול הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת בפני הציבור הישראלי".

עוד כותבים ארבעת ראשי המפלגות: "בזמן שנתניהו ואנשיו מפיצים תיאוריות קונספירציה שקריות ומנסים להטיל את האחריות על מערכת הביטחון, מתברר שוב כי התרעות חמורות הגיעו ישירות אליו והוא התעלם מהן".

זוהי זחיחות ומעילה באמון שאזרחי ישראל נתנו בו ובממשלתו וזוהי גם התרשלות קיצונית בתפקיד ותיפקוד ראש הממשלה.

הציבור הישראלי זכאי לדעת: מה ידע נתניהו, מתי ידע, מדוע לא עדכן את מערכת הביטחון ומדוע לא פעל כדי להגן על אזרחי ישראל?

אין עוד מקום לתירוצים, להכחשות ולהסתרות.

אנו מתחייבים לאזרחי ישראל: מיד עם הקמת הממשלה השלושים ושמונה בהובלתנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את הכשלים שהובילו למחדל השבעה באוקטובר, תגיע לחקר האמת ותבטיח שהאסון הזה לא ישנה.

נתניהו ושותפיו לממשלת השבעה באוקטובר אינם כשירים להמשיך בתפקיד. נעבוד בתיאום ובאחריות הנדרשים על מנת למנוע מהם להוביל לאסון נוסף.