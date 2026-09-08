איראן צועדת לכאוס: המשטר החל בהכנות לניסיון הפיכה

מחאות ברחובות איראן ( ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

המשטר האיראני משדר חשש כבד מהאפשרות של התקוממות אזרחית פנימית שתערער את יציבות השלטון בטהראן, או תפיל אותו כליל.

לאורך הימים האחרונים נאספים עוד ועוד סימנים מהכנות אקטיביות בתוך איראן לאפשרת של ניסיון הפיכה או התקוממות. כוחות הבאסיג', יחידות הדיכוי האזרחי של משמרות המהפכה, נפרסו ברחובות הבירה ומרבית מחוזות המדינה. בזמן המחאות נגד המשטר בחודש ינואר התחילת השנה היו כוחות הבאסיג' אחראים על עשרות אלפי הרוגים מבין המפגינים.

ברחבי הבירה טהראן וסביב מבני ממשל מוקמות חומות, גדרות, ומחסומי אבן כבדים מוצבים בצמתים ובכבישים המרכזיים במטרה למנוע גישה אל ריכוזי מבנים משטריים.

ההכנות נראות כי המשטר האיראני לא רואה דרכים רבות להתמודדות עם המצור האמריקאי, וחוששים שהמשך הפגיעה הכלכלית והידרדרות המצב במדינה תוביל להתקוממות, שייתכן ולא ראינו כמוהה.

אך ייתכן וצעדים אלה הם בכלל, באופן לא אינטואטיבי, מה שיוביל לנפילתו של המשטר. רבים באיראן רואים בצעדים האלה כסימני פאניקה של המשטר ולאו דווקא צעדים שקולים.

הערכות אלה כבר מתממשות בשטח, כאשר לפני זמן קצר, על פי דיווחים איראניים, אבדלאוף אשחאקי, מפקד בסיס הבאסיג' פארוד במחוז בלוצ'יסטאן חוסל בירי חמושים. הבלוצ'ים נחשבים לקבוצה אתנית המורדת באופן הבוטה ביותר כנגד המשטר בטהראן ונראה כי החיכוך עם הכוחות במחוז רק דוחפים את האזרחים לצעדים כנגד אנשי המשטר ולא להפך.