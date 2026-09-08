יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אביצ'י

אביצ'י ( צילום: שטארסטוק )

טים ברגלינג, שכולם הכירו כאביצ'י, הפך בתוך שנים ספורות מאמן צעיר שיוצר מוזיקה בחדרו לאחד התקליטנים המצליחים והמשפיעים בעולם. היום (שלישי), 8 בספטמבר, הוא היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-37. לרגל התאריך, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. אביצ'י הוא בכלל לא שמו האמיתי שמו המלא של המוזיקאי היה טים ברגלינג. את שם הבמה "אביצ'י" הוא אימץ בתחילת דרכו, לאחר שהשם שרצה לפתוח איתו חשבון ברשת כבר היה תפוס. מקור השם הוא במונח בודהיסטי המתאר את הרובד הנמוך ביותר בגיהינום. 2. הוא התחיל ליצור מוזיקה כבר כנער ברגלינג החל להפיק מוזיקה בגיל צעיר באמצעות המחשב הביתי שלו. הוא פרסם קטעים ורמיקסים ברשת ושלח אותם לבלוגים ולפורומים של מוזיקה אלקטרונית. הכישרון שלו משך במהירות תשומת לב, ובגיל 18 בלבד כבר החל להשתלב בתעשיית המוזיקה. 3. הפריצה הגדולה הגיעה בזכות "Levels" בשנת 2011 הוציא אביצ'י את "Levels", שהפך ללהיט בינלאומי והכניס אותו לרשימת השמות הגדולים בעולם המוזיקה האלקטרונית. השיר כלל דגימה מקולה של הזמרת אטה ג'יימס והגיע לצמרת המצעדים במדינות רבות. בהמשך השתמש הראפר פלו ריידה באותה דגימה בשירו "Good Feeling". 4. "Wake Me Up" התקבל בהתחלה בחשדנות כשהציג לראשונה את "Wake Me Up", השילוב בין מוזיקת קאנטרי למוזיקה אלקטרונית הפתיע רבים ואף עורר ביקורת. אלא שלא עבר זמן רב עד שהשיר הפך ללהיט הגדול ביותר שלו, הגיע למקום הראשון במדינות רבות והכניס אותו גם לעשירייה הראשונה במצעד האמריקאי. 5. הוא עבד עם כמה מהכוכבים הגדולים בעולם לצד הלהיטים שהוציא תחת שמו, אביצ'י עבד עם אמנים ומפיקים מהשורה הראשונה. הוא שיתף פעולה עם דייוויד גטה וניקי רומרו, הפיק יחד עם קולדפליי את "A Sky Full of Stars" ואף השתתף בכתיבת "Devil Pray" של מדונה.

אביצ'י ( צילום: The Perfect World Foundation )

6. הוא יצר שיר עם חברי להקת אבבא

בשנת 2013 חבר אביצ'י לבני אנדרסון ולביורן אולבאוס, חברי להקת אבבא, ויחד הם יצרו את "We Write the Story". השיר שימש כשיר הפתיחה של אירוויזיון 2013, שנערך באותה שנה בשוודיה.

7. בשיאו הוא דורג בין התקליטנים הטובים בעולם

ההצלחה העצומה של אביצ'י לא הסתכמה רק בהשמעות ובמצעדים. בשנת 2013 הוא דורג במקום השלישי ברשימת מאה התקליטנים הטובים בעולם של מגזין "DJ Mag". הוא גם היה מועמד פעמיים לפרס גראמי והונו הוערך בשלב מסוים בעשרות מיליוני דולרים.

8. אחת מהופעות הפרידה שלו נערכה בישראל

בשנת 2016 הודיע אביצ'י כי יפסיק להופיע כדי לטפל בעצמו, לאחר שסבל מבעיות בריאותיות, ובהן דלקת חריפה בלבלב. במסגרת סיבוב ההופעות האחרון שלו הוא הגיע גם לישראל והופיע באמפי פארק בראשון לציון ביולי 2016. הופעתו האחרונה בעולם התקיימה כחודש לאחר מכן.

9. הוא שם קץ לחייו בגיל 28

ב־20 באפריל 2018 נמצא אביצ'י ללא רוח חיים במסקט, בירת עומאן, כשהוא בן 28 בלבד. תחילה לא פורסמה סיבת מותו, אך כעבור מספר ימים אישרה משפחתו כי הוא שם קץ לחייו. בהודעה שפרסמה תיארה אותו המשפחה כאדם רגיש וכאמן שחיפש תשובות לשאלות קיומיות, וסיפרה כי התקשה להתמודד עם הלחץ הכבד וקצב העבודה האינטנסיבי שליוו את הצלחתו. מותו הותיר את עולם המוזיקה בהלם והציף מחדש את חשיבות השיח על מצוקה נפשית, גם אצל מי שנראה מבחוץ כמי שהשיג הכול.

10. משפחתו הפכה את הכאב לשליחות

בשנת 2019, כשנה לאחר מותו, יצא האלבום "Tim", שכלל שירים שעליהם עבד לפני מותו. משפחתו הקימה על שמו את קרן טים ברגלינג, שפועלת להעלאת המודעות לבריאות הנפש ולמניעת התאבדויות. כך, גם שנים לאחר לכתו, המוזיקה שלו ממשיכה להתנגן - והסיפור האישי שלו ממשיך לעורר שיח חשוב ברחבי העולם.