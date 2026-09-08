המשוריין החדש בליכוד: אביו של הלוחם עמית בונצל ז"ל

אציק בונצל ( צילום: ללא )

איציק בונצל, אביו של הלוחם סמ״ר עמית בונצל ז״ל, הוא המשוריין החדש ברשימת הליכוד לכנסת. דבר הצטרפותו לרשימה פורסם היום (שלישי), לצד סיפורו האישי והפעילות הציבורית שבה הוא עוסק מאז נפילת בנו בקרב ברצועת עזה.

סמ״ר עמית בונצל ז״ל היה לוחם ומפקד בסיירת צנחנים. בבוקר שלאחר מתקפת השבעה באוקטובר יצאו הוא ואחיו נדב אל המערכה. שני בניו של איציק שירתו כלוחמים וכמפקדים בסיירת צנחנים. כעבור שישים ימים נפל עמית במהלך מלחמת התקומה בקרב ברצועת עזה. מאז נושא אביו את השכול הפרטי לצד פעילות ציבורית למען משפחות הנופלים. איציק בונצל הפך לאחד הקולות הבולטים של המשפחות השכולות ופעל במסגרת פורום הגבורה. במסגרת פעילותו הוא התייצב פעם אחר פעם בדיונים בוועדות הכנסת ופעל לקידום זכויותיהן של המשפחות. פעילותו הציבורית של בונצל צמחה מתוך האובדן שחווה עם נפילת בנו. הוא בחר להפוך את הכאב לעשייה ציבורית ולהשמיע את קולן של משפחות נוספות שאיבדו את יקיריהן במהלך המלחמה. כעת צפוי בונצל לעבור מהפעילות הציבורית מחוץ לכנסת להתמודדות במסגרת רשימת הליכוד. בהצגתו כמשוריין החדש הודגשו ערכי הגבורה, האחריות ואהבת הארץ שאותם הוא מייצג בפעילותו.

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הצטרפותו של בונצל מגיעה לאחר תקופה שבה השתתף בדיונים בכנסת כנציג המשפחות השכולות. כעת הוא צפוי לקבל מקום משוריין ברשימת המפלגה ולהמשיך את פעילותו הציבורית מתוך המערכת הפוליטית.

סיפורו של בונצל ופעילותו מאז נפילת בנו עומדים במרכז הצגתו כמשוריין החדש. בליכוד ציינו את בחירתו לקום מתוך השבר, לבחור בעשייה ולהפוך את הכאב לשליחות ציבורית. בסיום הדברים נכתב: ״איציק היקר- בהצלחה!״.