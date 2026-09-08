מערוץ 14 לכנסת: נתניהו משריין את יעקב ברדוגו

נתניהו משתמש בשיריון הלפני אחרון שלו כדי לשריין את איש התקשורת יעקב ברדוגו במקום ה-11 ברשימה.

בהודעת הליכוד נאמר: "ברדוגו, בן ליהונתן וכוכבה שנולדו במרוקו, הוא עורך דין, איש תקשורת ופרשן פוליטי-מדיני, המגיש כיום תוכניות בערוץ 14 וברדיו ״גלי ישראל״. בעבר שימש כפרשן ומגיש בגלי צה״ל וכבעל טור ב״ישראל היום״. קודם לכניסתו לעולם התקשורת כמנכ״ל מפעל הפיס וכמנכ״ל מרכז השלטון המקומי בישראל.

ברדוגו, זוכה פרס ז׳בוטינסקי לעיתונות, מביא עמו ניסיון ציבורי וניהולי רב, היכרות עמוקה עם המערכת הפוליטית וקול ציוני ולאומי ברור ועקבי".

בעבר היותר רחוק היה יועצו של דוד לוי וניהל את "מחנה לוי" בפריימריז מול נתניהו בבחירות המקדימות בתחילת שנות התשעים.