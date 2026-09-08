מערוץ 14 לכנסת: נתניהו משריין את יעקב ברדוגו

נתניהו משתמש בשיריון הלפני אחרון שלו כדי לשריין את איש התקשורת יעקב ברדוגו במקום ה-11 ברשימה.
בהודעת הליכוד נאמר: "ברדוגו, בן ליהונתן וכוכבה שנולדו במרוקו, הוא עורך דין, איש תקשורת ופרשן פוליטי-מדיני, המגיש כיום תוכניות בערוץ 14 וברדיו ״גלי ישראל״. בעבר שימש כפרשן ומגיש בגלי צה״ל וכבעל טור ב״ישראל היום״. קודם לכניסתו לעולם התקשורת כמנכ״ל מפעל הפיס וכמנכ״ל מרכז השלטון המקומי בישראל.
בעבר היותר רחוק היה יועצו של דוד לוי וניהל את "מחנה לוי" בפריימריז מול נתניהו בבחירות המקדימות בתחילת שנות התשעים.
מוקדם יותר היום שוריינו בליכוד: אלישע מדן, עו"ד טליק גווילי, עו"ד דוד פטר, תא"ל אמיר אביבי וחכ"ל אלי גולדשמידט.
מיקומי המשוריינים ברשימת הליכוד:
9 - טליק גווילי
11 - יעקב ברדוגו
15 - אלישע מדן
16 - דוד פטר
26 - אלי גולדשמידט
29 - איציק בונצל
35 - אמיר אביבי
נתניהו יתרסק ומתרסק כל יום בסוף יהיה לו 18 מנדטים ויזרק ל א ו פ ו ז צ י ה לתמיד העם מאס הבוגד והמושחת הזה רק גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה של כל העם