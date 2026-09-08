סמוטריץ' מצרף אלוף במיל' - גיבור ה-7.10

יוסי בכר בשירותו הצבאי ( צילום עצמי )

השיריון של סמוטריץ' - האלוף במיל' יוסי בכר - תושב קיבוץ בארי.

כר מילא שורה של תפקידי פיקוד בכירים בצה״ל, ובהם מפקד הגיס המטכ״לי, מפקד אוגדת עזה, מפקד עוצבת הגליל ומפקד חטיבת הצנחנים. בבוקר השבעה באוקטובר יצא מביתו בבארי, נלחם במשך שעות במחבלי חמאס וסייע בהגנה על תושבי הקיבוץ. בהמשך המלחמה שירת כמפקד ב' של פיקוד הדרום והשתתף בתכנון ובפיקוד על הלחימה ברצועת עזה. סמוטריץ׳ מסר על השיריון: ״יוסי בכר הוא גיבור ישראל, איש התיישבות וביטחון, שמבין את חשיבותה של ההתיישבות לביטחון ישראל. לוחם ומפקד עתיר זכויות ואיש שמסמל רוח לאומית איתנה שפועלת בנחישות למען ביטחון ישראל גם ברגעים הקשים ביותר. יוסי מביא איתו ניסיון ביטחוני עשיר, מנהיגות מוכחת ואהבת הארץ. הצטרפותו היא בשורה גדולה לציונות הדתית ולמדינת ישראל. אנחנו מחברים את קדומים ובארי ובונים את רצועת הביטחון של ישראל״.

יוסי בכר: ״לאחר עשרות שנים של שירות צבאי למען ביטחון ישראל, ובעיקר מאז אסון השבעה באוקטובר, אני נקרא היום אל הדגל להמשיך את השליחות הלאומית גם בזירה הציבורית.

אני מצטרף לציונות הדתית מתוך אמונה עמוקה בדרכה של התנועה ובהנהגתו של השר סמוטריץ׳ שהוכיחו לכל אורך הקדנציה מחויבות ללא פשרות לביצור בטחון ישראל, לחיזוק ההתיישבות ועתיד המדינה. אני מתגייס כדי לדאוג שאף משפחה בישראל לא תעבור את מה שעברה משפחת בכר בבארי ב-7 לאוקטובר״.