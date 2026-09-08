משרד הבריאות מודה: אין פתרון מעשי לאמבה

הכנרת ( Wirestock Creators / שאטרסטוק )

משרד הבריאות פרסם עדכון חריג לפיו אין כיום פתרון מעשי או דרך אקטיבית לצמצם את נוכחות "האמבה אוכלת המוח" שהתגלתה לאחרונה במי הכנרת. לפי הערכות ובדיקות בשטח, השינוי יגיע רק בעוד כחודש וחצי, כאשר טמפרטורת המים תרד באופן טבעי עם חילופי העונות. עד אז, הרחצה בכנרת היא על אחריות המתרחץ בלבד, וההמלצה הגורפת היא להימנע מהכנסת הראש למים ומשאיפתם דרך האף.

חיפושים בכנרת ( איחוד הצלה סניף טבריה וסובב כנרת )

"כמו מחט בערמת שחת”

פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור, הסבירה את המורכבות האדירה באיתור המפגע ואמרה כי ניסיון לבודד את האמבה בכינרת שקול ל"חיפוש מחט בערמת שחת". הדבר נובע מהפיזור הבלתי אחיד של האמבה במים ובקרקעית הימה.

נופשים בחופי הכנרת ( מיכאל גלעדי/פלאש 90 )

זהירות מתסמינים מחשידים

בשל חשיפת האמבה ופגיעה קשה של ילד בן 9 שנדבק ממנה, בוטל אירוע צליחת הכנרת שתוכנן להתקיים בקרוב. בנוסף הגעת נופשים לחופי הכנרת צומצמה משמעותית, ואתרי הנופש באזור דיווחו על גל ביטולי הזמנות חריג בהשוואה לעונת החגים בשנים קודמות.

אף שמדובר בתחלואה נדירה מאוד, שיעורי התמותה ממנה גבוהים במיוחד. משרד הבריאות קורא לציבור לגלות ערנות ולהגיע מיידית לבדיקה רפואית במקרה של חום, כאבי ראש עזים, הקאות וסחרחורות או תחושת עייפות חריגה ואברים נוקשים וכואבים לאחר רחצה בכינרת.