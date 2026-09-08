התגובה לחרם הבריטי: 1,665 דונם של "קו כחול"

על רקע הכוונה של ברטינה להכריז על סנקציות וחרם על יהודה ושומרון, שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', מפרסם היום "קו כחול" חדש המשתרע על פני 1,665 דונם עבור היישובים קידה ויישוב הדעת שבגוש שילה.

המשמעות של הצעד היא הכרזה על שטחים נוספים כאדמות מדינה רשמיות, מה שיאפשר הליכי תכנון, בנייה ואיכלוס של הישובים.

היישוב קידה הוקם בשנת 2003 והינו חלק מההתיישבות הצעירה אשר ידע מאבקים רבים במעלה הדרך, כאשר בחודש דצמבר 2025 הקבינט המדיני-ביטחוני הכריז על הכרה בו כיישוב חדש ועצמאי.

היישוב יישוב הדעת הוקם בשנת 2001 בתחילה כחווה, ולאחר מספר שנים התפתח ליישוב, כאשר בחודש מרץ 2026 הקבינט המדיני-ביטחוני הכריז על הכרה בו כיישוב חדש ועצמאי.

לצד זאת, כבר בימים אלו מקודמת תב"ע ראשונה של למעלה מ - 1,000 יח"ד לקידה ויישוב הדעת יחד.

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ מסר: "היישובים קידה ויישוב הדעת, יישובים אשר עמדו בגבורה במשך כ- 25 שנה של המתנה לרגע בו ממשלת ישראל תקדם את הסדרתם.

ב"ה כחלק מהסדרת כלל ההתיישבות הצעירה בשנים האחרונות, אנחנו זוכים להשלים את המלאכה גם כאן, ופרסום הקו הכחול שקידמנו היום יהווה מנוף אדיר של צמיחה ופיתוח ליישובים, וזאת למעלה מ- 1,000 יח"ד.

אל מול ממשלת אייזנקוט-ליברמן-גולן שמתכננים עקירות והקמת מדינה פלסטינית - אנחנו מכריזים, נוטעים ובונים בכל מרחבי ארצנו. אני מודה לאנשי המינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים".