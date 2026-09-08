החות'ים נופלים? חגיגות ברחובות המשוחררים בתימן

חגיגות בתימן ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

הכוחות החמושים הממשלתיים של הממשלה הגולה של תימן ממשיכים במתקפה המוצלחת כנגד מעוזי ארגון הטרור החות'י באזור מחוז אל-ג'וואף הצפוני. אזורים נרחבים שוחררו מידי ארגון הטרור וחגיגות נשמעות ברחובות המשוחררים.

לפני זמן קצר עדכנו כוחות הממשלה על שחרורו של אזור אל-יתמה הנמצא בדרום מחוז ג'וואף, חגיגות נרשמו ברחובות שכללו יריות באוויר על ידי מקומיים וקריאות מחאה כנגד ארגון הטרור.

גם אתמול נרשמו סימני מחאה כנגד ארגון הטרור, כאשר אזרחים תועדו משחיתים את תמונתו של מנהיג המורדים החות'יים באזורים ששוחררו אמש בצפון ג'וואף. על פי תנועתם דרומה של כוחות הממשלה נראה כי כוונתם היא להמשיך ולדחוף את ארגון הטרור אחורה.

מפת המחוזות ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

כאשר על פי מיקום תחילת המערכה וקווי הקרב וההתקדמות, נראה כי ייתכן כי תוך זמן קצר יאיימו כוחות הממשלה על הבירה צנעא בעצמה.