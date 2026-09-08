בנוהל: יצחק עמית מבטל עוד החלטת ממשלה

בית המשפט העליון קבע היום (שלישי) פה אחד כי יש לבטל את החלטות הממשלה למנות את ד״ר יפעת בן חי־שגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ואת עו״ד כנרת בראשי וד״ר חיים שיין לחברי המועצה.

הנשיא יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת רות רונן קיבלו את העתירות בנוגע לשלושת המינויים. ברוב דעות נקבע גם כי החלטות הממשלה יבוטלו וכי עניינם של כלל חברי המועצה יוחזר לבחינת הוועדה לבדיקת מינויים, אם שר התקשורת יבקש לקדם מחדש את מועמדותם.

הממשלה החליטה בחודש מרץ למנות 15 חברים למועצת הרשות השנייה. בעקבות טענות לניגוד עניינים של ראש הממשלה, בשל היותה של בן חי־שגב עדה במשפטו הפלילי, נערכה הצבעה נוספת ללא השתתפות נתניהו. הממשלה הדגישה אז כי ההצבעה נועדה לשם ״מניעת לזות שפתיים״ ואינה פוגעת בהחלטה המקורית.

הנשיא עמית קבע כי נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שבו הוא מחויב. לדבריו, העובדה שעדותה של בן חי־שגב הסתיימה בשנת 2022 אינה מבטלת את תחולת ההסדר, שנועד למנוע גם מראית עין של מתן ״הטבה״ לעד לאחר סיום עדותו.

עוד נקבע כי העלאת מינויה לסדר היום נעשתה באישורו האישי של ראש הממשלה. ההצבעה החוזרת, שנערכה ימים אחדים לאחר מכן ללא נתניהו אך ללא שינוי בתשתית העובדתית או המשפטית, לא ריפאה את הפגם.

בעניינם של כנרת בראשי וחיים שיין נקבע כי נתונים רבים הרלוונטיים לבחינת מועמדותם לא הוצגו לוועדה לבדיקת מינויים. בין היתר, הוועדה לא בחנה התבטאויות פומביות שלהם נגד גופי תקשורת שעליהם היו צפויים לפקח.

עמית הדגיש כי לנוכח סמכויות הפיקוח הרחבות של מועצת הרשות השנייה, התבטאויות קשות וחוזרות נגד גופים הנתונים לפיקוחה הן נתון שצריך להיבחן בעת בחירת חבריה.

השופטת רונן הצטרפה לעמדתו של עמית. השופט שטיין הסכים לביטול מינויים של בן חי־שגב, בראשי ושיין, אך התנגד להחזרת עניינם של יתר חברי המועצה לוועדה. הוא הוסיף כי אין מניעה לבחור מחדש בבראשי ובשיין, בכפוף להסדרי ניגוד עניינים מתאימים.