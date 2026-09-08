סקר מנדטים: לאיזנקוט יש 61 גם בלי הערבים

סקר מנדטים של מנחם לזר עבור מעריב מעלה כי הבחירות היו נערכות היום גדי איזנקוט היה יכול להקים קואליציה עם 61 אצבעות גם בלי המפלגות הערביות.

לפי הסקר ישר של איזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, מול 20 בלבד לליכוד של נתניהו.

בגוש השמאל: ביחד עם 13 מנדטים, הדמוקרטים עם 10, ישראל ביתנו עם 9 והמילואימניקים (הנדל וזליכה) עוברים עם 4 ומשלימים גוש של 61 מנדטים.

בימין, הליכוד כאמור עם 20 מנדטים, עוצמה יהודית עם 8, ש"ס ויהדות התורה עם 7 כל אחד והציונות הדתית עם 5. וינטר לא עובר את אחוז החסימה ובסך הכל גוש הימין עם 47 מנדטים.

המפלגות הערביות עם 7 לאיחוד חד"ש-תע"ל-בל"ד ו-5 לרע"ם.

שאר המפלגות רחוקות מאוד מאחוז החסימה.