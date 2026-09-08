דיווח: מגיש ערוץ 14 צפוי להשתריין בליכוד

היום (שלישי) דווח כי יעקב ברדוגו צפוי לקבל שריון בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד לכנסת. על פי הפרטים שנמסרו, המקום שיינתן לברדוגו יבוא על חשבון תקווה חדשה, במסגרת הסכם המיזוג עם הליכוד.

המשמעות היא שהשריון המיועד לברדוגו לא יתווסף למקומות שניתנו לתקווה חדשה במסגרת החיבור, אלא ייגרע מהם. ברדוגו צפוי להשתלב באחד מעשרת המקומות הראשונים ברשימה, אך בשלב זה לא צוין המיקום המדויק שבו ישובץ.

השיבוץ המסתמן מציב את ברדוגו במקום מרכזי ובולט ברשימת הליכוד. במקביל, הוא מצמצם במקום אחד את מספר המקומות שיישארו לתקווה חדשה מכוח הסכם המיזוג. בכך צפוי להשתנות האופן שבו ימומשו המקומות שנקבעו במסגרת ההסכם בין הצדדים.

ההתפתחות מגיעה בשעות שלפני הגשת הרשימות, ובמקביל להכרעות נוספות הנוגעות לשריונים בליכוד. מוקדם יותר דחה בית הדין העליון של הליכוד את עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן נגד שריונו של השר ישראל כ״ץ.