יעקב בוזגלו דורש סכום מטורף בשביל לראיין אותו: "הזמן שלי לא הפקר"

אביהם של שחקני הכדורגל ואחת הדמויות הססגוניות והמדוברות בספורט הישראלי, יעקב בוזגלו, החליט לשנות את כללי המשחק מול גופי התקשורת. בפוסט נוקב שפרסם, הצהיר בוזגלו כי יפסיק להתראיין בחינם, וקבע מחירון קשיח וחד-משמעי לזמנו ולדעותיו.

"נמאס לי להגיד לא! כל הזמן פונים ומבקשים שאגיע לראיון, לשבת, לדבר, להביע את דעתי — כאילו הזמן שלי הוא הפקר וכאילו אני לא צריך להתפרנס," כתב בוזגלו בפוסט שהעלה היום (שלישי) לחשבונו ברשתות החברתיות, והבהיר כי תופעת הראיונות בהתנדבות הסתיימה מבחינתו באופן רשמי.

המחירון החדש של בוזגלו:

ראיון באולפן (עד שעה): 15,000 שקלים.

ראיון טלפוני (עד שעה): 10,000 שקלים.

חריגה בזמן: 1,000 שקלים לכל דקה נוספת מעבר לשעה הראשונה.

בוזגלו סיכם את דבריו בעמדה נחרצת ולא הותיר מקום למשא ומתן: "שקל אחד פחות? לא".

צעדו של בוזגלו מעורר כעת סערה ודיון ער בתעשיית התקשורת והספורט, כאשר מחד יש המבקרים את הדרישה הכספית חסרת התקדים לראיונות עיתונאיים, ומאידך יש המבינים את טענתו על ערך הזמן והפיכת הבעת הדעה למקור פרנסה.