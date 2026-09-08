מכה לביטן: בית הדין דחה את העתירה נגד שריון כ"ץ

בית הדין העליון של הליכוד דחה היום (שלישי), בשעות שלפני הגשת הרשימות, את עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן נגד שריונו של השר ישראל כ״ץ ברשימת הליכוד לכנסת.

בפסק הדין קבעו הדיינים כי שריונו של כ״ץ לא ייכלל בתוך מכסת השריונים שכבר נקבעה, אלא יתווסף עליה. בפסק הדין נכתב: ״השריון של השר כ״ץ יהיה מעבר למכסת השריונים כפי שנקבע בהחלטתנו הקודמת״.

בכך דחה בית הדין את העתירה שהגיש ביטן נגד שריונו של כ״ץ. ההחלטה מותירה את השריון על כנו ואף קובעת כי הוא יהיה מעבר למכסה שעליה החליט בית הדין קודם לכן.

לצד ההכרעה בעניין כ״ץ, הדיינים הוסיפו המלצה הנוגעת לשימוש בכלל השריונים שהוקצו ליושב ראש התנועה. הם ביקשו להביא בחשבון את האפשרות שיתעורר צורך בחיבורים עם רשימות אחרות, ולכן המליצו שלא לנצל מראש את כל המקומות.