רפי גינת נרתם לאיזנקוט: "שהממשלה הזאת עכשיו תעוף"

איש התקשורת והכרוז המיתולוגי רפי גינת הסביר היום (שלישי) כיצד מצא את עצמו לראשונה במוקד של אירוע פוליטי, לאחר שהנחה את אירוע הצגת רשימת ישר! לכנסת. בשיחה עם עמיחי אתאלי וגדעון אוקו ב־103fm, הוא חשף כי בעבר דחה הצעות משלושה ראשי ממשלה, אך הפעם החליט לחרוג ממנהגו.

"אני מפוליטיקה התרחקתי כל חיי, אף פעם לא הייתי מעורב. אני יכול היום לגלות שהיו לי שלוש הצעות משלושה ראשי ממשלה: שמיר היה הראשון, רבין היה השני ושרון היה האחרון. הם רצו לערב אותי ברשימות ולעשות אותי פוליטיקאי", סיפר גינת.

לדבריו, למרות ההצעות שקיבל מיצחק שמיר, יצחק רבין ואריאל שרון, הוא לא שקל בעבר להיכנס לחיים הפוליטיים: "תמיד אמרתי לא, זה לא היה בראש שלי".

גינת הסביר כי המצב במדינה הוא שהוביל אותו לקבל הפעם החלטה אחרת ולהציע את עזרתו לאנשי ישר!: "ראיתי מה קורה במדינה עם כל הבלאגן הזה, ואמרתי שאני חייב לעשות משהו בפעם הראשונה. וככה זה התחיל. כתבתי וואטסאפ לחבר'ה של ישר!".

מי שנענה לפנייה היה רונן מנליס, מנהל הקמפיין של גדי איזנקוט. בעקבות זאת, גינת הנחה את אירוע הצגת רשימת המפלגה לכנסת.

עם זאת, גינת הבהיר כי אין בכוונתו להתמודד בעצמו או להפוך לפוליטיקאי: "אני לא רוצה להיות חבר כנסת ואני לא רוצה להיות בפוליטיקה, אני פשוט רוצה שהממשלה הזאת עכשיו תעוף ושיבוא משהו טוב במקומה".