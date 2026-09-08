האירופאים מתכננים בחשאי: מהלך מתואם נגד ישראל

למרות מה שנראה כמו צפירות הרגעה מצד הממשלה הבריטית, מאחורי הקלעים ייתכן ומתבשל מהלך דיפלומטי רחב בדחיפה אירופאית, נגד ישראל. על פי גורמים דיפלומטיים, בריטניה משתפת פעולה עם צרפת ומנסה לגייס קואליציה כנגד ישראל.
שיחות של גורמים דיפלומטיים בכירים מצביעות על אפשרות ממשית למהלך רחב כנגד ישראל, המגובש על ידי מדינות אירופה ועלול לסחוף אחריו מדינות מערביות נוספות.
בכירים המקורבים לנושא מדווחים כי בריטניה, צרפת וקנדה מקיימות דיונים בקשר לאפשרות להוציא לפועל מהלך סנקציות והגבלת מסחר באופן מתואם, ומעוניינים להביא איתם למהלך מספר מדינות נוספות.
מקורבים לממשלה הבריטית מציינים כי הקידום המשותף של הנושא מגיעה ממספר סיבות, ראשית, הממשלה החדשה חוששת מתגובה אמריקאית-ישראלית, ומאמינה שיהיה קשה יותר לפעול כנגד גוש מדינות מגובש.
שנית, המהלך מקודם באופן דומה להכרה במדינה פלסטינית, בו מדינה אחר מדינה הודיעה על הכרה בפלסטינים באופן שיצא לחץ תודעתי מתמשך בישראל.
והסיבה האחרונה, וייתכן החשובה מכולם, ראש הממשלה החדש אנדי ברנהאם מעוניין לסמן את בריטניה כמובילת אג'נדה באירופה ולחזק את מעמדה הדיפלומטי ובכך גם לבדל את עצמו ממשלות קודמות, אותן תיאר כ'נגררות' בנושאים בינלאומיים.
האיסלאם כבש את אירופה! חחחחח....ממש המוח שלהם לא פועל!...רחמנות על טפשותם!