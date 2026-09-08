האירופאים מתכננים בחשאי: מהלך מתואם נגד ישראל

הדיונים האירופאיים ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

למרות מה שנראה כמו צפירות הרגעה מצד הממשלה הבריטית, מאחורי הקלעים ייתכן ומתבשל מהלך דיפלומטי רחב בדחיפה אירופאית, נגד ישראל. על פי גורמים דיפלומטיים, בריטניה משתפת פעולה עם צרפת ומנסה לגייס קואליציה כנגד ישראל.