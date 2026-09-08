השיריון של נתניהו: ח"כ לשעבר ממפלגת העבודה

הפתעה בליכוד. המשוריין החדש של נתניהו הוא חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט בן ה-72. מי שכיהן כח"כ מטעם מפלגת העבודה בבחירות 92,96 ו-99.
בכנסת הוא כיהן כיו״ר סיעת העבודה, יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת הכלכלה ויו"ר ועדת הכנסת.
בליכוד אומרים: "לאחר שנים שבהן התגורר בעוטף עזה, ובעקבות אירועי השבעה באוקטובר, הודיע גולדשמיט כי הוא עבר התפכחות. שינה את עמדותיו המדיניות והבטחוניות וכיום הוא תומך בעמדותיו של נתניהו, הליכוד והמחנה הלאומי.
אלי מביא עמו קול חשוב, מנוסה ומפוכח. כמי שפעל במשך שנים בזירה הציבורית והפוליטית והכיר מקרוב תפיסות שונות בחברה הישראלית, הוא מביא עמו ניסיון, שיקול דעת והיכרות עמוקה עם המציאות הישראלית".
מוקדם יותר היום שוריינו בליכוד: אלישע מדן, עו"ד טליק גווילי, עו"ד דוד פטר ותא"ל אמיר אביבי.
בחירה מעולה !