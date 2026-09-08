השיריון של נתניהו: ח"כ לשעבר ממפלגת העבודה

אלי גולדשמידט ( יוסי אלוני/פלאש90 )

הפתעה בליכוד. המשוריין החדש של נתניהו הוא חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט בן ה-72. מי שכיהן כח"כ מטעם מפלגת העבודה בבחירות 92,96 ו-99.