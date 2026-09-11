"המחשבה שאנחנו משנים את העולם - שיגעון גדלות"

הדפדפן ( אתר סרוגים )

הוא נחשב לאחד הסופרים המצליחים והמתורגמים בישראל, אך ברומן החדש שלו, ״הסופר״, יואב בלום זונח את הפנטזיה המשחקית לטובת הרהור קיומי נוקב. בראיון מקיף וחשוף ל״סרוגים״ הוא מדבר על הגיבור שנולד מתוך טראומת המלחמה, על המאבק בטווח הקשב שהצטמצם, על הסירוב להיכנע להגדרות מגזריות ועל התובנה שהספרות היא לפעמים רק דרך לברוח מעצמנו.

יואב בלום (48), נשוי ואב לשלושה, מתגורר בגבעת שמואל. את דרכו בעולם הספרות החל כמתכנת שכותב למגירה ולבלוגים, לאחר שגילה את התשוקה לכתיבה בגיל צעיר מאוד ובמיוחד בתקופת שירותו הצבאי. בעבר, נהג להדפיס את סיפוריו הקצרים בספרונים בני עשרות עותקים ולפזר אותם במקומות שונים ברחבי הארץ כדי שאנשים ימצאו אותם באקראי. את אחד מאותם סיפורים שלא פרסם החליט לנסות לפתח לספר שלם, וכך נולד רב-המכר הבינלאומי ״מצרפי המקרים״. לאורך שנים שילב בין עבודתו כמתכנת לכתיבה, עד שלפני מספר שנים הפך את הכתיבה לעיסוקו העיקרי. כעת, הוא מוציא לאור את ״הסופר״ (בהוצאת "כתר ספרים") – רומן שמרגיש אחרת: חשוף, כואב ופסימי בהרבה מקודמיו. שבר היצירה וההד של ה-7 באוקטובר יואב, גיבור הספר, מיכאל קורן, הוא סופר מצליח שנמצא במשבר עמוק ומרגיש שהסיפורים הם רק ״עלוקות שמוצצות אותנו״. עד כמה המשבר שלו הוא הד לתחושות שחווית בעצמך? ״דמותו של קורן נוצרה מתוך תחושות ומחשבות שעלו בי אחרי השביעי באוקטובר. לאורך תקופה ארוכה תהיתי עד כמה מה שאני עושה משמעותי ועושה טוב בעולם, ותיעדתי את המחשבות הללו. מיכאל קורן הוא גרסה קיצונית קצת יותר של המשבר הזה, והוא הדרך שלי להעלות ולהעביר את השאלה הזו ולראות איך אנשים יגיבו אליה ומה הם יחשבו עליה.״ בספר עצמו, קורן מבטא את תחושת השבר הזו מול עורכו הספרותי גדעון בחריפות גדולה: ״והלוואי שיכולתי לומר שהסיפורים הם רק עלוקות שמוצצות אותנו ומתקיימות על יכולתנו להיות מודעים, לרצות קרבה וסדר. אלא שכולנו עשויים מהעלוקות הללו, בשרנו נע וחלקלק, עשוי מאלפי עלוקות שמסובכות זו בזו ואין לנו דבר מלבדן״. לעומת ספריך הקודמים, ״הסופר״ מרגיש פחות פנטסטי והרבה יותר פסימי. מה גרם לשינוי הזה? ״זהו ספר אחר שמגיע ממקום שונה, וגם הכריכה שלו עוצבה באופן קצת שונה מהקודמים כדי להבהיר את זה – זו לא הרפתקת פנטזיה או מדע בדיוני רגילה, והבאר שממנה הספר הזה נמשה היא אחרת. עדיין, כמו שבכל ספר אחר שלי יש משהו ממני וממי שהייתי באותה תקופה, כך גם בספר הזה, שמייצג את התקופה שבה נכתב.״ האם הכתיבה על אובדן העורך גדעון, שנהרג בפיגוע (הדהוד כואב לאירועים הלאומיים), הייתה דרכך לעבד את הטראומה הלאומית שחווינו? ״קטונתי מלדבר במושגים לאומיים, אני רוצה לשתף רק את הצד שלי. חוויתי משהו, הרהרתי הרבה על מקום הכתיבה בחיי וזה בא לידי ביטוי במה שכתבתי. הכתיבה היא חלק מהאופן שבו אפשר לעבד דברים – כלפי פנים וכלפי חוץ. כשכל אחד יעבד פנימה והחוצה את מה שקשה לו, יחד ייווצר מזה משהו חברתי משותף.״

כריכת הספר "הסופר" ( צילום: באדיבות הוצאת "כתר" )

שוק הספרים, טווח הקשב ומסך הבינה המלאכותית

איך אתה רואה את מצבו של שוק הספרים הישראלי כיום? האם השיווק ניצח את התוכן?

״אני באופן אישי פחות מעורב במה שקורה בשוק הספרים, ומבין בו כמו כל קורא וצרכן ספרים רגיל. ספרים תמיד היו זקוקים לשיווק ולעוד לא מעט כלים בשביל להיקרא, ושגם אם נרצה להסתכל עליהם אחרת – ספרים הם מוצר צריכה. אני מסכים שהיחס בין כמות הכותבים לגודל הקהל יוצר לא מעט בעיות, אבל אני נזהר מלשפוט את כתיבתם של אחרים או לומר מי ראוי או לא ראוי לצאת לאור.״

איך לדעתך הרשתות החברתיות משנות את הדרך שבה אנשים צורכים ספרות, והאם הן מאיימות על ה״עומק״ הסיפורי?

״אני יכול להעיד על עצמי שטווח הקשב (attention span) שלי קטן משמעותית בשנים האחרונות, ואני נמצא בשלב של מלחמה כדי להחזיר לעצמי את היכולת להתרכז במשהו לאורך זמן. זה משפיע על הרצון והיכולת לקרוא ספרים וייתכן שגם על האופן שבו הם נכתבים. אנחנו כבר יודעים היום שסדרות וסרטים נכתבים מתוך מחשבה על כך שהקהל נמצא במקביל גם במסך נוסף. אבל אני חושב שספרים ודומיהם צריכים עדיין לשאוף להיות מדיום שהערך שבו מגיע מצלילה עמוקה ולאורך זמן.״

האם אתה חושש מהיום שבו אלגוריתם יכתוב ספרים טובים יותר מאשר בני אדם? האם השתמשת בבינה מלאכותית בכתיבה?

״אנחנו כבר שם. אולי אי אפשר עוד לכתוב ספרות יפה באמת, אבל מי שנחוש ומבין יכול ליצור טקסטים שהקהל הרחב לא יוכל להבדיל בינם לבין ספרות שיצר כותב אנושי. אפשר בקלות לכתוב טיוטות ראשונות שעריכה קלה תהפוך אותן לכאלו שהקהל לא יבחין בהבדל. אני נהנה מאוד לעבוד עם בינה מלאכותית, אבל בפרויקטים אחרים – לקודד ולחקור בעזרתה, למשל. כשזה מגיע לכתיבה עצמה, אני חושב שמגיע לי להמשיך לשמור את החוויה הזו לעצמי. כמובן שאת 'הסופר' אני כתבתי, לא הבינה המלאכותית. יש רמת אינטימיות מסוימת עם הטקסט שהבינה המלאכותית פשוט לא מעניקה.״

מקומו של היוצר הדתי והסירוב להצטמצם ל״מגזר״

בספר מופיעה דמותו של עזרא וייסמן, שמשלב לימוד גמרא עם חקר סימולציות. איך עולם האמונה פוגש את היצירה שלך?

״העולם הפנימי ומילון המושגים הפנימי שלי כוללים כמובן מושגים דתיים, אבל אני לא כותב מתוך רצון להעביר דווקא מסרים או רעיונות דתיים או אמוניים. עולמו של כל סופר נמצא ביצירה שלו ברמה כזו או אחרת.״

מראשית דרכך לא הגדרת את עצמך כסופר מגזרי, ורבים לא ידעו שעומד מאחורי ״מצרפי המקרים״ סופר דתי. למה נמנעת משיוך מגזרי, ומה גרם לך להכניס ברומן הזה דמויות וביטויים דתיים מובהקים?

״אני לא מתחבר למילה 'מגזר' וההגדרה העצמית הדתית שלי הרבה יותר מורכבת ומרובדת מכדי לצמצם אותה לשייכות לקבוצה מסוימת. אנשים הם יותר מדבר אחד ויותר מהשתייכות מסוימת, ובוודאי שבתחום כמו יצירה צריך לתת למורכבות הזו מקום. העובדה שבספר הנוכחי יש קשר ברור לישראל ויש בו דמות דתית כזו או אחרת לא משנה את זה, ואני מאוד ממליץ למי שקורא אותי לא להסתכל עליי ועל הספרים שלי רק דרך העדשה הזו.״

האם אתה מרגיש שיוצר דתי עדיין נחשב ל״אורח״ בעולם הספרות הישראלי, או שחומות הניכור נפלו?

״אין לי מושג. מעולם לא מיצבתי את עצמי כיוצר 'דתי' ואני לא יודע מתי היחס אליי היה קשור או לא קשור לכיפה שעל ראשי. אני משתדל לא לעסוק בזה ומקווה שמי שמסביבי גם לא עוסק בזה. מעולם לא חוויתי ניכור על בסיס זה, ואולי בגלל אופי הספרים שלי גם מעולם לא הייתי צריך להתעסק בזה.״

הספרות ככלי לתיקון הנפש פנימה

האם תפקידה של התרבות והספרות הוא לחבר בין קבוצות ומגזרים שונים בחברה?

״בהקשרים האלה אני נזהר מלקרוא למשהו 'תרבות נכונה'. ברגע שאמרנו את זה, הכנסנו שיפוט שהוא בדיוק ההיפך מחיבור בין אנשים. מה שכן, חיבור אמיתי מגיע מהיכולת להיות פתוח, פגיע ומקשיב, ומלקבל את מה שנובע מהאחר בזכות הכנות שלו. אני מאמין שיצירה שמגיעה ממקום אמיתי וכן, יש לה את היכולת ליצור שיתופים וחיבורים, בין השאר בגלל שהיא עיוורת לשיוך החברתי ולתוויות, אלא רואה אך ורק את האדם.״

מה העצה הכי חשובה שלך לסופר צעיר שחולם להוציא ספר לאור?

״קודם כל לכתוב את עצמם, את מה שמבעבע בתוכם, בלי קשר לשאלה אם זה יפורסם או לא. ערכה הראשון של הכתיבה מגיע מהחוויה שהיא נותנת לכותבים, כך שהייתי נזהר מלתלות את יהבי בהוצאה לאור כדרך יחידה שתיתן ערך או משמעות.״

כפי שמסוכם באחד הרגעים הנוקבים ב״הסופר״:

״יש צורך לכתוב, אין צורך לפרסם. כתיבה מתקנת את הנפש, אבל כמעט תמיד רק את נפשו של הכותב. המחשבה שבכתיבת ספרים אנחנו משנים את העולם היא שיגעון גדלות, במקרה הטוב״.

ולסיום – לאן אתה ממשיך מכאן אחרי ״הסופר״?

״נחכה ונגלה. עדיין אינני בטוח.״