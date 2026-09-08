איגוד אמני ישראל (א.מ.י) הכריז על זוכי פרס מפעל חיים לשנת 2026, שיוענקו במסגרת אירוע "נותנים כבוד" השנתי של האיגוד. השנה תוענק ההוקרה לשורה של אמנים, יוצרים ואנשי תרבות מתחומי המוזיקה, המשחק, התיאטרון והמחול, כהכרה בעשייה רבת שנים ובתרומתם לתרבות הישראלית.

בתחום המוזיקה יקבלו את הפרס נורית גלרון, מהקולות המזוהים והבולטים במוזיקה הישראלית, איציק קלה, מוותיקי הזמר הים-תיכוני בישראל, רמי דנוך, ממייסדי להקת "צלילי העוד" ומפורצי הדרך בז'אנר, צמד רעים - ישראל גוטסדינר ובני רוזנבאום, מהצמדים הוותיקים והמוכרים במוזיקה היהודית-ישראלית וכן ג'יני רבין, על פועלה רב השנים בעולם השירה הכוראלית והובלת מקהלות וחבורות זמר.

שחקנים ואנשי במה

בתחום המשחק והתיאטרון יוענק פרס מפעל חיים לשמואל וילוז'ני, מהשחקנים, הבימאים והסטנדאפיסטים הוותיקים בישראל, לאלי יצפאן, מהקומיקאים ואנשי הבמה הבולטים בתרבות הישראלית ולשפרה מילשטיין, על עשייה רבת שנים בתיאטרון ועל המסך.

בתחום המחול יקבלו את הפרס פרופ' אמיר קולבן, מייסד ומנהלה האמנותי של להקת המחול "קולבן דאנס", וד"ר רנה בדש, כוריאוגרפית, מורה בכירה וחוקרת מחול ומופע חי בינתחומי.

פרסים מיוחדים

לצד פרסי מפעל החיים יעניק השנה א.מ.י גם פרס לאמנית פורצת דרך, שיוענק לזמרת והיוצרת עלמה גוב, כהוקרה על יצירה מקורית וייחודית המייצגת קול חדש בדור הצעיר של היצירה הישראלית. פרס נוסף על תרומה מיוחדת לתרבות יוענק לאריה ימיני, המנהל הפורש של היכל התרבות פתח תקווה, כהוקרה על עשרות שנות עשייה, טיפוח אמנים וקידום פעילות תרבותית ואמנותית.

אירוע "נותנים כבוד 2026" בהנחיית השחקן דן שפירא, במסגרתו יוענקו הפרסים, יתקיים ביום רביעי ה-23 בדצמבר 2026, בשעה 20:00 בהיכל התרבות פתח תקווה ובחסות עיריית פתח תקווה. בין נותני החסות האחרים לאירוע ניתן למנות את אשכולות - החברה לזכויות האמנים המבצעים בישראל, אקו"ם, הפי"ל (הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית), עילם – לזכויות המוסיקאים בישראל, טדי שאולי ממסעדת דובנוב 8 ומשפחתו של דודו דותן ז"ל, יו"ר א.מ.י לשעבר.

חיבור בין דורות

עירית פרנק, יו"ר איגוד אמני ישראל (א.מ.י), מסרה: "פרס מפעל חיים הוא הדרך שלנו לומר תודה לאמנים וליוצרים שעיצבו במשך שנים את התרבות הישראלית והפכו לחלק מפס הקול, הבמה והסיפור של כולנו. הזוכים והזוכות השנה מייצגים קשת רחבה של תחומים, סגנונות ודורות, ולכל אחד ואחת מהם תרומה ייחודית ועמוקה לעולם התרבות בישראל".

לצד ההוקרה לאמנים הוותיקים, ימשיך האירוע את המסורת של אמ"י בחיבור בין דורות של יוצרים ובהפניית זרקור גם לעשייה העכשווית ולדור העתיד של התרבות הישראלית. "חשוב לנו גם להפנות את המבט קדימה, להעניק מקום לדור החדש ולהמשיך לחזק את היצירה הישראלית על כל גווניה", הוסיפה פרנק.