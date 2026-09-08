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הסלט הכי חגיגי לראש השנה: תפוחים, רימונים ורוטב דבש

סלט חגיגי, צבעוני ומתקתק לראש השנה עם תפוחים פריכים, גרגירי רימון, אגוזים ורוטב דבש עדין - מנה מרעננת וקלה שתשדרג את שולחן החג

12:35
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סלט חגיגי (צילום: AI)

יש מנות שפשוט נראות כמו חג - והסלט הצבעוני הזה הוא בדיוק אחת מהן. הוא משלב תפוחים פריכים, גרגירי רימון, אגוזים ורוטב מתקתק עם דבש, ומוסיף לשולחן ראש השנה מנה רעננה ופרווה שאי אפשר להפסיק לאכול.

מצרכים

  • שקית עלי חסה או תערובת עלים
  • תפוח ירוק, חתוך לפרוסות דקות
  • תפוח אדום, חתוך לפרוסות דקות
  • חצי כוס גרגירי רימון
  • חצי כוס אגוזי מלך או פקאן קלויים
  • רבע בצל סגול, פרוס דק

לרוטב

  • 3 כפות שמן זית
  • 2 כפות מיץ לימון
  • כף דבש
  • כפית חרדל
  • קורט מלח
  • מעט פלפל שחור

אופן ההכנה

  1. מניחים בקערה גדולה את העלים, התפוחים, גרגירי הרימון והבצל הסגול.
  2. מכניסים את כל מרכיבי הרוטב לצנצנת קטנה ומשקשקים היטב.
  3. יוצקים את הרוטב על הסלט סמוך להגשה ומערבבים בעדינות.
  4. מפזרים מעל את האגוזים ומגישים מיד.

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