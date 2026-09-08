הסלט הכי חגיגי לראש השנה: תפוחים, רימונים ורוטב דבש

סלט חגיגי ( צילום: AI )

יש מנות שפשוט נראות כמו חג - והסלט הצבעוני הזה הוא בדיוק אחת מהן. הוא משלב תפוחים פריכים, גרגירי רימון, אגוזים ורוטב מתקתק עם דבש, ומוסיף לשולחן ראש השנה מנה רעננה ופרווה שאי אפשר להפסיק לאכול.