הסלט הכי חגיגי לראש השנה: תפוחים, רימונים ורוטב דבש

יש מנות שפשוט נראות כמו חג - והסלט הצבעוני הזה הוא בדיוק אחת מהן. הוא משלב תפוחים פריכים, גרגירי רימון, אגוזים ורוטב מתקתק עם דבש, ומוסיף לשולחן ראש השנה מנה רעננה ופרווה שאי אפשר להפסיק לאכול.
מצרכים
- שקית עלי חסה או תערובת עלים
- תפוח ירוק, חתוך לפרוסות דקות
- תפוח אדום, חתוך לפרוסות דקות
- חצי כוס גרגירי רימון
- חצי כוס אגוזי מלך או פקאן קלויים
- רבע בצל סגול, פרוס דק
לרוטב
- 3 כפות שמן זית
- 2 כפות מיץ לימון
- כף דבש
- כפית חרדל
- קורט מלח
- מעט פלפל שחור
אופן ההכנה
- מניחים בקערה גדולה את העלים, התפוחים, גרגירי הרימון והבצל הסגול.
- מכניסים את כל מרכיבי הרוטב לצנצנת קטנה ומשקשקים היטב.
- יוצקים את הרוטב על הסלט סמוך להגשה ומערבבים בעדינות.
- מפזרים מעל את האגוזים ומגישים מיד.