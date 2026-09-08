בתוך הקרח והשלג: נאס״א תיעדה אגם לבה פעיל באי מבודד

הלבה באי ( צילום: נאס"א )

בלב אחד האזורים המבודדים והקפואים ביותר בכדור הארץ, הר געש ממשיך לבעור. תמונת לוויין חדשה שפרסמה נאס״א חושפת את הפעילות הגעשית בהר מייקל, המתנשא במרכז האי סונדרס שבאיי סנדוויץ' הדרומיים, בדרום האוקיינוס האטלנטי.

התמונה צולמה באמצעות מכשיר OLI שעל גבי לוויין Landsat 8 של נאס״א והסקר הגאולוגי של ארצות הברית. בתמונה נראים האי וההר מוקפים בקרח ים, אולם במרכז הלוע מופיע כתם אדום ובוהק. מדובר באות אינפרה-אדום המעיד על חום עז שמקורו באגם לבה פעיל בפסגת ההר. לצד אות החום, החוקרים הבחינו גם בענן קטן של פליטה געשית מעל הפסגה ובשלג כהה במדרונות הצפוניים של ההר. שתי התופעות מספקות עדויות נוספות לכך שהר הגעש ממשיך להיות פעיל, למרות תנאי החורף הקיצוניים באזור.

עשן מיתמר מפתח היציאה ( צילום: NASA Earth Observatory/Michala Garrison )

הר מייקל הוא הר געש שכבתי הנמצא באי סונדרס, חלק משרשרת איי סנדוויץ' הדרומיים שאורכה כ-350 קילומטרים. האיים הגעשיים נוצרו באזור שבו הלוח הדרום-אמריקאי שוקע מתחת ללוח סנדוויץ' הדרומי הקטן. במהלך מאות השנים האחרונות תועדו באזור התפרצויות רבות.

מה שהופך את הר מייקל למעניין במיוחד הוא אגם הלבה שבתוך הלוע שלו. מחקר שהתבסס על כ-30 שנות תצפיות מלווייני Landsat, Sentinel ו-ASTER מצא עדויות לכך שבפסגת ההר נמצא אגם לבה מתמשך, תופעה נדירה יחסית בעולם.

לפי נאס״א, רק מספר מצומצם של הרי געש בעולם ידועים כמארחים אגמי לבה פעילים בתדירות גבוהה, ובהם קילוואה שבהוואי, ניאמולגירה שבאפריקה וארטה אלה באתיופיה. הר מייקל מצטרף לרשימה הקצרה והחריגה הזו.

המיקום המרוחק של האי הופך מחקר קרקעי שוטף לכמעט בלתי אפשרי. מסיבה זו, לוויינים הפכו לכלי המרכזי שבאמצעותו מדענים עוקבים אחר המתרחש בהר. נתונים ממכשירי MODIS ו-VIIRS מאפשרים למדוד שינויים בחום לאורך זמן, בעוד מערכת MIROVA, העוקבת כמעט בזמן אמת אחר נקודות חמות געשיות, מצביעה על פעילות בעוצמה נמוכה שנמשכת בהר בשנים האחרונות.

גם לוויין Aura של נאס״א זיהה באזור פליטות חוזרות של גופרית דו-חמצנית וגזים נוספים, סימן נוסף לכך שמתחת לפסגה הקפואה המערכת הגעשית עדיין פעילה.

התמונה החדשה התאפשרה לאחר שהעננים מעל האזור התפזרו לקראת סיום החורף בחצי הכדור הדרומי. התוצאה היא ניגוד מרשים במיוחד: ים מלא גושי קרח, אי המכוסה בשלג, ובמרכזו נקודת חום זעירה המסגירה אגם של סלע מותך שממשיך לבעור בלוע ההר. נאס״א בחרה בתמונה ל"תמונת היום" של מצפה כדור הארץ ב-7 בספטמבר 2026.