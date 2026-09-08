"הביטחוניסט": זה המשוריין החדש של נתניהו בליכוד

המשוריין החדש של הליכוד ( רמי זרנגר )

תא”ל במיל’ אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים ופאנליסט בתוכנית “הפטריוטים”, הוא המשוריין החדש ברשימת הליכוד לכנסת. כך נמסר היום (שלישי). לצד הצטרפותו של אביבי, גם תנועת הביטחוניסטים שהקים תצטרף לליכוד.

אביבי מילא לאורך שירותו בצה”ל שורה של תפקידים בכירים. בין היתר כיהן כסגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ”ל, סגן מפקד אוגדת עזה, מפקד חטיבת שגיא, מפקד גדוד 605 ומפקד בית הספר להנדסה קרבית. בשנים האחרונות הוא מוכר גם כמייסד תנועת הביטחוניסטים,

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אביבי נולד בירושלים, אך את שנות ילדותו העביר במדינות שונות ברחבי העולם בעקבות שליחויותיו של אביו, פנחס אביבי, ששימש במשך שנים דיפלומט ושגריר.

בגיל 18 שב אביבי לישראל כחייל בודד והתגייס לצה”ל כלוחם בחיל ההנדסה הקרבית. במהלך שירותו התקדם לאורך שרשרת הפיקוד, מילא שורת תפקידי פיקוד ובסופו של דבר הגיע לדרגת תת-אלוף.

אביבי ותנועת הביטחוניסטים תומכים בתפיסת הביטחון שמוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר מעמידה במרכז את עקרונות ההכרעה, היוזמה והעצמאות הביטחונית של ישראל.

הצטרפותו של אביבי לרשימה מגיעה יחד עם הצטרפות תנועת הביטחוניסטים לליכוד, ובכך הוא צפוי לעבור מפעילותו במסגרת התנועה ומהופעותיו כפאנליסט ב”הפטריוטים” גם להתמודדות ברשימת המפלגה לכנסת.

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