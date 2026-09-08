הנשיא הרצוג נגד בריטניה: "טעות חמורה, התערבות בבחירות"

הנשיא הרצוג התייחס בזמן שנשא דברים לאיומים הבריטיים על הטלת עיצומים ואיסורי סחר עם יישובים יהודיים בישראל ותיאר את האפשרות כ"טעות חמורה" ואף טען כי הבריטים מתערבים בתהליכי הדמוקרטיה הישראלית, ומנסים לשנות את תוצאות הבחירות.

הרצוג אמר את הדברים במהלך כנס עם דיפלומטים וגורמים אירופאיים רבים, במסגרת אירוע ההוקרה לציון 30 של השתתפות ישראלית ב-'Horizon Europe' תוכנית מחקר וחדשנות של האיחוד האירופאי.

הנשיא לא חסך במילים והזהיר את הממשלה הבריטית ומי שחושב ללכת בעקבותיה, כי מדובר בטעות קשה שרק תפגע במדינות העולם ובפלסטינים: "בהמשך היום, אנו צפויים לראות כותרות המודיעות על סנקציות מסחריות בריטיות מסוימות על התנחלויות ישראליות ביהודה ושומרון. אם זה יקרה, ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה".

בנוסף, האשים הרצוג כי המהלך בזמן תקופת בחירות בישראל, עולה לכדי התערבות בוטה בתהליכי הדמוקרטיה הישראלית: "בהקשר הנוכחי, זו תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית. וזה לא ישרת אף אחד".

בנוסף המשיך הנשיא וחידד שהדבר יפגע בפלסטינים ובמדינות שישתתפו בדבר ולא ישרת את מטרותיהן: "זה גם יפגע ישירות בפלסטינים, בכך שיגזול מהם עסקים ומקומות תעסוקה. ובסופו של דבר, זה יפגע באינטרסים ובביטחון הלאומי של מדינות שוחרות החירות".

לבסוף הפציר נשיא המדינה: "סנקציות אינן פתרון. הידברות כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות: עצרו! התרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות".