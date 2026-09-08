וינטר: ״קיבלתי הבוקר זר פרחים מגלי בהרב-מיארה״

עופר וינטר ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

יו”ר מפלגת “עמך ישראל”, תא”ל (מיל’) עופר וינטר, הגיב היום (שלישי) לזר הפרחים שהונח בפתח ביתו במצפה נטופה, בצירוף כרטיס שנחתם כביכול בשמה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. וינטר הבהיר כי בהרב-מיארה לא באמת שלחה את הזר, ותקף את מי שעומדים מאחורי המהלך.

“קיבלתי הבוקר זר פרחים מגלי בהרב מיארה”, כתב וינטר. “ספוילר: גלי לא באמת שלחה לי את הפרחים האלה, זה סתם איזה ליצן שמנסה לעשות סיבוב על הגב שלנו, של עמך ישראל”. הזר הונח בפתח בית משפחתו של וינטר ועליו צורף כרטיס שעליו נכתב: “תודה מעומק הלב, גלי בהרב-מיארה”. מאחורי המהלך עומדים פעילי ימין שביקשו למחות נגד החלטתו של וינטר להתמודד בבחירות ברשימה עצמאית. באמצעות החתימה בשמה של היועמ”שית ביקשו המוחים לטעון כי ריצה עצמאית של “עמך ישראל”, במקרה שלא תעבור את אחוז החסימה, עלולה לפגוע בגוש הימין.

וינטר מצדו דחה את המסר שמאחורי הזר והפנה את הביקורת בחזרה לעבר מי ששלחו אותו: “אז חברים, התבלבלתם”.

בהמשך תקף וינטר את ההתנהלות מול היועמ”שית בשנים האחרונות: “אם במקום שטויות וגימיקים הייתם מתעסקים בלתקן באמת את מערכת המשפט בארבע השנים האחרונות, גלי בהרב-מיארה כבר מזמן לא הייתה כאן. היא הייתה בבית על כל מה שהיא עשתה לעם ישראל”.

וינטר הוסיף: “וגם חברתה הפצ”רית. אבל סבלנות, את מה שהם לא הצליחו לעשות, אנחנו נעשה”.

את התגובה חתם במסר: “מה שהיה לא יהיה”, ולבסוף התייחס גם לזר עצמו בהומור: “ולגבי הזר היפה, וואלה אהבתי את הסגול”.