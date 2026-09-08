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הרמטכ"ל הפתיע את הלוחם בהרמת הכוסית לחג

סמל מ' - לוחם בגדוד איסוף קרבי עלה לארץ כחייל בודד ולא ראה את אביו שנתיים. במהלך הרמת כוסית עם הרמטכ״ל, הגיע אביו של סמל מ' במיוחד מרוסיה. צפו

11:53
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הרמטכ"ל מפתיע את הלוחם (דובר צה"ל)

הרמטכ"ל אייל זמיר הכין מארב מוצלח ללוחם מגדוד האיסוף הקרבי.

במהלך הרמת כוסית לחיילים בודדים בראשות הרמטכ״ל, הגיע אביו של סמל מ' במיוחד מרוסיה - לאחר שנתיים שלא נפגשו.

ההפתעה שהכין הרמטכ"ל למ'

מ' עלה לארץ בעקבות ה-7 באוקטובר, במסגרת ״גרעין צבר״, הוא עבר תהליך גיור, והפך ללוחם כדי לתרום למדינת ישראל. מאז הוא לא פגש את אביו, שנשאר עמוק ברוסיה.

עד האיחוד לראשונה על מדים. אין מרגש מזה

בסוף הרמת הכוסית הרמטכ״ל ציין בפני החיילים הבודדים: ״כל פעם שאני פוגש את החיילים שלנו אני מתמלא בהשתאות וגאווה, ואני רוצה להגיד לכם שאני גאה בכם. אתם מהווים דוגמאה והשראה לכל עם ישראל אתם מוכיחים שאפשר להתגבר ולא להיכנע לקשיים״

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