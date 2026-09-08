מסתמן: זו רשימת הליכוד לכנסת ה-26 אחרי השיריונים

הליכוד אילוסטרציה ( אוליביה פיטוסי/פלאש 90 )

רשימת הליכוד לכנסת ה־26 הושלמה היום (שלישי), לקראת הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית. לאחר השלמת השריונים והשיבוצים, נקבעה הרשימה שעמה תתמודד המפלגה בבחירות הקרובות.

חשיפת הרשימה מגיעה לאחר שאמש, כשעה לאחר הדד־ליין שקבע בית הדין העליון של הליכוד, השיב ראש הממשלה בנימין נתניהו כי זהות המשוריינים ברשימת המפלגה תפורסם הבוקר. בראש הרשימה עומד יו"ר הליכוד וראש הממשלה, ולאחריו שובצו חברי הכנסת והמועמדים בהתאם לתוצאות הפריימריז, השריונים והמקומות שנקבעו במסגרת הליכי המפלגה. הרשימה המלאה 1. בנימין נתניהו 2. אלי כהן 3. שריון נתניהו 4. ישראל כ״ץ (שריון יו"ר) 5.גדעון סער (שיריון יו"ר) 6. אמיר אוחנה 7. יריב לוין 8. מירי רגב 9. טלי גווילי (שיריון יו"ר) 10. אופיר כץ 11. יעקב ברדוגו (שיריון יו"ר) 12. יואב קיש 13. מיקי זוהר 14. אלמוג כהן 15. אלישע מדן (שיריון יו"ר) 16. שיקלי עמיחי 17. דודי אמסלם 18. חיים כץ (שיריון יו"ר) 19. משה סעדה 20. אתי עטיה 21. שלמה קרעי 22. דוד ביטן 23. בועז ביסמוט 24. ניר ברקת 25. גילה גמליאל 26. אלי גולדשמידט (שיריון יו"ר) 27. מחוז ירושלים – ארז תדמור 28. מחוז תל אביב – שלמה לרנר 29. איציק בונצל (שריון יו"ר) 30. מחוז נגב – משה פרץ 31 מחוז גליל עמקים – שוקי אוחנה 32. זאב אלקין 33. עמית הלוי 34. אשה חדשה – קרן אטיאס בובליל 35. מחוז מועצות אזורית - שרון סעדה 36. מחוז חוף - אפי נווה 37. ⁠אביחי בוארון 38. ⁠צעיר - נתנאל אוחיון 39. הבטחת ייצוג לאישה

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הרכב הרשימה מגיע לאחר תקופה שבה נותרו מספר סימני שאלה סביב זהות המועמדים שישובצו במקומות הנתונים לשריון. עם השלמת התהליך, התמונה הסופית של רשימת הליכוד לבחירות מתבהרת.

בין המקומות ברשימה ניתן למצוא את נבחרי המפלגה לצד המשוריינים שנוספו לקראת הבחירות. .

הדד־ליין שנקבע למסירת עמדת הליכוד הסתיים בשעה 21:00, וכשעה לאחר מכן נמסרה תשובתו של נתניהו, שלפיה שמות המועמדים שיקבלו שריון ייחשפו בבוקר, שעות לפני המועד שנקבע להגשת הרשימה.

ההתפתחויות הגיעו על רקע העתירה שהגיש חבר הכנסת דוד ביטן נגד השריונים ברשימת הליכוד. ביטן ביקש מבית הדין לקבוע כי שריונו של השר ישראל כ"ץ נכלל במכסת שמונת השריונים העומדים לרשות יו"ר התנועה.

מוקדם יותר הגישה תנועת הליכוד תגובה דחופה לבית הדין, ובה מחתה על פרק הזמן הקצר שניתן לה להשיב. לטענת המפלגה, החלטת הביניים הומצאה בשעה 19:05, תוך דרישה למסור עמדה עד השעה 21:00, בתוך 115 דקות בלבד.

בתגובה שהגיש היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אילן בומבך, נטען כי בכוונת המפלגה להעביר את רשימת המשוריינים לחברי המזכירות בבוקר, כדי לאפשר להם מספר שעות לעיין בה לפני ההצבעה.