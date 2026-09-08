השריון החדש של נתניהו בליכוד: עו"ד דוד פטר

ו"ד דוד פטר הוא המשוריין החדש ברשימת הליכוד לכנסת ה־26, כך נמסר היום (שלישי) מטעם המפלגה, במסגרת השלמת רשימת המועמדים לקראת הבחירות.

פטר הוא בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, ובימים אלה שוקד באוניברסיטה על עבודת הדוקטורט שלו. במהלך השנים עסק במשפט החוקתי, הציבורי והמסחרי, וכן במחקר ובליטיגציה.

לצד הרקע המשפטי שלו, בליכוד הציגו גם את סיפורו האישי. פטר הוא דור שני לניצולי שואה ונולד בהונגריה בשלהי המשטר הקומוניסטי, להורים שנולדו וגדלו תחת אותו משטר.

כשהיה בן שנה וחצי עלה עם משפחתו לישראל. המשפחה הגיעה תחילה למרכז הקליטה במבשרת ציון, ובהמשך עברה לחיפה.

על פי הדברים שנמסרו עם ההודעה על שריונו, המעבר המשפחתי מהחיים תחת המשטר הקומוניסטי למדינת ישראל מלווה את דרכו ואת תפיסת עולמו. במסגרת פעילותו המשפטית והציבורית עסק פטר בשאלות הנוגעות לשלטון, משפט, חירות ודמוקרטיה במדינת ישראל.

בליכוד תיארו את פטר כ"משפטן מוביל", וציינו את ניסיונו במשפט החוקתי, הציבורי והמסחרי, במחקר ובליטיגציה.

ההודעה על פטר מגיעה בישורת האחרונה לקראת סגירת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, כאשר בליכוד ממשיכים לחשוף את זהות המשוריינים ברשימה לכנסת ה־26.