המנה שתגנוב את ההצגה: כתף בקר חגיגית לראש השנה

כתף בקר ( צילום: AI )

מחפשים מנה מרכזית חגיגית שתעשה רושם על שולחן ראש השנה, אבל בלי להסתבך יותר מדי במטבח? כתף בקר בבישול ארוך עם תמרים, סילאן ויין אדום היא בדיוק מה שצריך: בשר רך שמתפרק בקלות, רוטב עשיר ומתקתק וריח שממלא את הבית עוד הרבה לפני שהאורחים מגיעים.