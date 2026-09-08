המנה שתגנוב את ההצגה: כתף בקר חגיגית לראש השנה

מחפשים מנה מרכזית חגיגית שתעשה רושם על שולחן ראש השנה, אבל בלי להסתבך יותר מדי במטבח? כתף בקר בבישול ארוך עם תמרים, סילאן ויין אדום היא בדיוק מה שצריך: בשר רך שמתפרק בקלות, רוטב עשיר ומתקתק וריח שממלא את הבית עוד הרבה לפני שהאורחים מגיעים.
כתף בקר עם תמרים וסילאן
מצרכים:
- 1.5-2 ק"ג כתף בקר
- 3 בצלים גדולים, פרוסים
- 8-10 תמרים מגולענים
- 4 שיני שום
- 2 כפות סילאן
- 1 כוס יין אדום
- 1.5 כוסות מים או ציר בקר
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית קינמון
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- שמן זית
- חופן שקדים פרוסים להגשה
אופן ההכנה
- מחממים מעט שמן זית בסיר רחב שמתאים גם לתנור. צורבים את נתח הבשר היטב מכל הצדדים עד לקבלת השחמה יפה ומוציאים לצלחת.
- לאותו הסיר מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שהוא מתרכך ומזהיב. מוסיפים את השום ומערבבים במשך כדקה נוספת.
- מוסיפים את התמרים, הסילאן, היין האדום, הפפריקה והקינמון. מתבלים במלח ובפלפל ומערבבים.
- מחזירים את הבשר לסיר, מוסיפים את המים או ציר הבקר ומביאים לרתיחה עדינה.
- מכסים את הסיר ומעבירים לתנור שחומם מראש ל־160 מעלות למשך כ־3–3.5 שעות, עד שהבשר רך מאוד.
- מוציאים מהתנור, נותנים לבשר לנוח כמה דקות ופורסים. יוצקים מעל בנדיבות מהרוטב עם הבצל והתמרים ומפזרים שקדים קלויים לפני ההגשה.