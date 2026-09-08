מהנדל לכחול לבן: החיזוק החדש של בני גנץ

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע הבוקר (שלישי) על צירופו של לוחם המילואים רועי קונקול לרשימת כחול לבן לקראת הבחירות לכנסת.

קונקול, ששירת בסדיר ובמילואים וצבר גם ניסיון במערכת הפוליטית, מצטרף למפלגתו של גנץ לאחר שלדברי יו"ר כחול לבן שירת מאות ימי מילואים במלחמות האחרונות. לאחר שעזב את מפלגתו של הנדל בעקבות החיבור עם חילי טרופר, רועי קונקול מצא בית פוליטי חדש ומצטרף לרשימת כחול לבן בראשות בני גנץ.

רועי קונקול ( צילום: אלעד מלכה )

גנץ בירך על הצטרפותו ואמר: "מדינת ישראל חייבת להקים ממשלה ציונית ורחבה שתאפשר להתמודד עם אתגרי המדינה. רועי, שלחם מאות ימי מילואים במלחמות האחרונות, הבין כי מדינת ישראל קראה לו ומאז ה-7.10 הוא במסע להביא את רוח המילואים גם אל תוך החברה הישראלית".

קונקול עצמו הסביר את החלטתו להיכנס לרשימת כחול לבן וקשר אותה למציאות הפוליטית שלאחר 7 באוקטובר.

"בבחירות הראשונות אחרי ה-7.10 חייב להיות כוח פוליטי שיבטיח שיצאנו מהקונספציה הפוליטית שלפני המלחמה", אמר קונקול.

בהמשך התייחס גם לעתיד ילדיו ולמחלוקות בחברה הישראלית: "כאבא לבני נוער בישראל, אני לא מוכן להגיד שהרעיון הזה חסר סיכוי ואני לא מוכן להיכנע לכוחות שהאינטרס שלהם הוא שנישאר מפולגים".

קונקול חתם את דבריו בהתייחסות ישירה להחלטתו להצטרף לגנץ: "אני מצטרף לכחול לבן בראשות בני גנץ, לא כי זו הבחירה הקלה, אלא כי זו הבחירה הנכונה. מדינת ישראל חייבת ממשלה ציונית רחבה כדי להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו".