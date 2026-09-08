לקוח חדש: מעצמה נוספת מתכוננת לקנות נשק מישראל

יפן, הכלכלה הרביעית בגודלה בעולם, ואחד מהשווקים המבוקשים והמתקדמים בעולם שמה עין על תעשיית הנשק הישראלית, והיא כבר לא מתביישת להראות את זה.

במהלך השבוע האחרון קיימה שגרירות יפן מספר כנסים במסגרת חיזוק היחסים עם ישראל, וקיימה לפחות שני פורומים מיוחדים שכללו אנשי עסקים יפניים בולטים ונציגי חברות נשק ישראליות, במאמץ לחבר את שתי התעשיות יחדיו.

שגרירות יפן בישראל קיימה כנס כלכלי פתוח לציון היחסים הכלכליים עם המזרח התיכון ובתוכו גם ישראל, וקיימה במסגרתו פורום מיוחד לחיבור בין נציגי חברות הנשק המובילות בישראל עם יצרנים ורוכשים יפניים, במטרה לייצר שיתופי פעולה בין התעשייה הישראלית והיפנית.

יפן עומדת מול דילמה קשה בתחום הביטחוני, כאשר המעצמה הכלכלית ניצבת מול איומים ביטחוניים גוברים כמעט מכל כיוון. צפון קוריאה משגרת באופן תדיר טילים אל הים סביב יפן, סין מקיימת תרגילים צבאיים בתחומה וטוענת לשליטה על איים בהם מחזיקים היפנים, ורק לאחרונה נשיא רוסיה קיים ביקור ראשון על האיים הצפוניים אשר מוחזקים על ידי רוסיה מאז שנכבשו במלחמת העולם השנייה.

למרות קידמה טכנולוגית תעשייתית, החוקה היפנית שאומצה לאחר מלחמת העולם השנייה אוסרת על החזקת 'נשקים התקפיים' ומערכות צבאיות דומות, דבר שגרם למחסור ניסיון בתעשייה היפנית בתחום, דבר שנראה שהמעצמה הכלכלית מתכוונת לגשר עליו בעזרת ישראל.