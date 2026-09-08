המבצע בכפרי הטרור: לוחמים חיסלו מחבל עם סכין

המבצעה חטיבתי בשומרון נמשך. בעקבות הפיגוע בחוות מעוז יהודה, יצאו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש בהכוונת השב"כ לסיכול טרור במרחב הכפרים קבאלן, עוצרין, עקרבה ויתמא שבחטיבת שומרון.

בכפר עקרבה, כוחות צה״ל הגיעו במטרה לתחקר מחבל המשויך לארגון טרור. בהגעתם, המחבל יידה לעברם בקבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים, ללא נפגעים. הכוחות הפעילו נוהל 'סיר לחץ', במסגרתו סגרו מכל הכיוונים על המבנה בו הסתתר המחבל, ולאחר מכן פרצו הכוחות לתוך המבנה. לוחמי סיירת נח"ל חיסלו את המחבל כשבידו סכין, איתה התכוון לפגוע בכוחותינו.