סרוגים
בתגובה לפיגוע

המבצע בכפרי הטרור: לוחמים חיסלו מחבל עם סכין

אחרי הפיגוע בחוות מעוז יהודה, צה"ל פתח במבצע נגד הכפרים באזור. בכפר עקרבה חיסלו הלוחמים מחבל שניסה לבצע פיגוע. עד כה תוחקרו 60 פלסטינים ונתפס אמל"ח 

11:02
תגובות
הפעילות בכפרים הפלסטינים (דובר צה"ל)

המבצעה חטיבתי בשומרון נמשך. בעקבות הפיגוע בחוות מעוז יהודה, יצאו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש בהכוונת השב"כ לסיכול טרור במרחב הכפרים קבאלן, עוצרין, עקרבה ויתמא שבחטיבת שומרון.

בכפר עקרבה, כוחות צה״ל הגיעו במטרה לתחקר מחבל המשויך לארגון טרור. בהגעתם, המחבל יידה לעברם בקבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים, ללא נפגעים. הכוחות הפעילו נוהל 'סיר לחץ', במסגרתו סגרו מכל הכיוונים על המבנה בו הסתתר המחבל, ולאחר מכן פרצו הכוחות לתוך המבנה. לוחמי סיירת נח"ל חיסלו את המחבל כשבידו סכין, איתה התכוון לפגוע בכוחותינו.

הפעילות בכפר עקרבה
הלוחמים בכפרי השומרון (דובר צה"ל)

כמו כן, הכוחות עצרו ארבעה מבוקשים, ביניהם שלושה מחבלים שסחרו באמצעי לחימה ומחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות תחקרו כ-60 מבוקשים במהלך סריקות ב-70 איתורים במרחב הכפרים ואיתרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו