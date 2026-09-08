כתב "הארץ" בעקבות הפרסום על נתניהו: "טעינו פה בענק"

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

עיתונאי "הארץ" מיכאל האוזר טוב תקף היום (שלישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות התחקיר שפורסם הבוקר ולפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד הזהיר לכאורה את נתניהו מפני מהלך שמתכנן יחיא סינוואר לפני טבח 7 באוקטובר. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הפרסום ומסרה כי נתניהו לא שוחח עם בן זאיד בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו אזהרה.

"המסקנה הכי חשובה מהבוקר היא שטעינו פה בענק", כתב האוזר טוב. לדבריו, עד לפרסום הוא סבר כי התנגדותו של נתניהו לוועדת חקירה ממלכתית נבעה מהחשש מהאופן שבו תעוצב מורשתו ההיסטורית. האוזר טוב טען כי כעת הוא רואה את הדברים אחרת: "אנחנו חשבנו שנתניהו מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית בגלל שהוא דואג לספרי ההיסטוריה, לא רוצה שיקעקעו את שמו עם מסקנות, בעוד שהוא ידע את האמת הפשוטה והיא שיש לו מה להסתיר בעובדות". בהמשך הפנה ביקורת גם כלפי מי שתומכים בהקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית. "כמה אנשים פה צרכים לעשות עם עצמם חשבון נפש עמוק מאוד. הם מקדמים בכל הכוח וועדת חקירה אלטרנטיבית ומספרים סיפורים כאילו זה אירוע אידיאולוגי".

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האוזר טוב הוסיף: "לא צריך פה וועדה שתגיע למסקנות מי אשם אלא וועדה שתחשוף את העובדות שלא נחשפו".

בסיום דבריו קשר האוזר טוב בין הפרסום לבין המחלוקת על היקף הנושאים שייבדקו במסגרת חקירת אירועי 7 באוקטובר. לטענתו, נתניהו מעוניין שוועדה תעסוק גם במחדלי ההתנתקות כדי שלא תתמקד בשיחה הנטענת עם בן זאיד ובשיחות נוספות שאולי התקיימו.

מדובר בטענות של האוזר טוב. מנגד, לשכת ראש הממשלה דחתה הבוקר באופן מוחלט את עצם הטענה לקיומה של השיחה עם בן זאיד: "שקר מוחלט. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה".